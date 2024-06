On y mangera pour moins de 20 euros, Thierry Marx ouvre un bouillon et on connaît la date

Le chef étoilé Thierry Marx ouvre dans quelques jours son nouveau restaurant, un bouillon qui promet de révolutionner les papilles à un prix carrément abordable.

Le chef multi-étoilé Thierry Marx est comme toujours déterminé à faire bouger les lignes. Non seulement connu mondialement pour sa cuisine inventive, il rayonne aussi par son engagement social. Celui qui est engagé dans la lutte pour "le bien manger accessible à tous", annonce l'ouverture d'un nouveau restaurant de qualité à prix abordable : un Bouillon parisien ! Cerise sur le gâteau, l'établissement est situé dans un quartier du Grand Paris en pleine effervescence.

Retenez bien cette date : jeudi 11 juillet, Le Bouillon du Coq - tel est le nom de la nouvelle enseigne du chef au sourire enjôleur - va ouvrir ses portes à Saint-Ouen, en banlieue parisienne (Seine-Saint-Denis), à deux pas de la station Mairie de Saint-Ouen sur la ligne 13 et la ligne 14 récemment prolongée du métro parisien. On y mangera les plats phares français classiques des Bouillons parisiens, très prisés des fins palais : soupe à l'oignon, œufs durs mayo, poulet fermier - gratin dauphinois dans un menu proposé entre 15 et 20 euros.

Le Bouillon du Coq, la nouvelle adresse de Thierry Marx à Saint-Ouen. © Mathilde Saintilan / Linternaute.com

Installé dans un lieu historique, le Bouillon du Coq promet d'être le nouveau spot branché de la capitale. L'amoureux des Puces de Saint-Ouen n'a pas choisi le lieu au hasard : l'établissement à la devanture atypique prend place dans les locaux de l'ancienne institution de plus de cent ans du Coq de la Maison Blanche, entièrement rénovés. Réparti sur deux étages dans un cadre convivial et authentique, l'établissement jouira également d'une superbe terrasse, idéale pour faire une pause gourmande cet été, sous le signe de la convivialité !

A la tête de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), le chef qui possède une dizaine d'écoles de cuisine devrait accueillir dans ce nouveau restaurant une école de formation, pour venir en aide aux jeunes écartés des circuits classiques de l'emploi. Saviez-vous d'ailleurs que le dernier restaurant étoilé de Thierry Marx, Onor, est composé à 20% de personnes issues de ses écoles ? Cuisine familiale, de qualité et accessible au plus grand nombre, on fonce faire honneur à Thierry Marx au Bouillon du Coq.