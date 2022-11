HANDBALL. France - Norvège : suivez la demi-finale en direct

Intenable depuis de le début de l'Euro avec 6 victoires, l'équipe de France défie la toute puissante Norvège dans une demi-finale qui promet de faire des étincelles entre les deux meilleures nations du monde. Suivez avec nous la demi-finale des Bleues en direct.

En direct

21:05 - Double échec français (11-12) La France a la dernière action de la première période. le ballon file sur l'aile gauche où Lassource prend sa chance mais voit la jambe gauche de Solberg sortir sa tentative. Zaadi a suivi et prend le ballon au vol mais la portière norvégienne réussit une superbe double parade.

21:04 - Oftedal remet la Norvège devant (11-12) Le retour en 0-6 de la France permet aux Norvégiennes de mieux s'exprimer. Reistad croise, vient au contact et consomme deux Françaises avant de décaler à gauche une Oftedal lancée et qui marque son 5ème but du soir (11-12).

21:03 - Hovden trouve la faille (11-11) Darleux manque de peu de réaliser une nouvelle parade mais sur le débordement d'Hovden, elle est trompée au premier poteau (11-11).

21:02 - Darleux impériale au sol Darleux commence à prendre la mesure de la demi-finale. Sur l'aile gauche, Reistad parvient à se défaire de Toublanc qui reste dans les parages pour la gêner. Le Norvégienne force et voit la portière française réaliser la parade du pied gauche (11-10).

21:00 - Flippes en échec (11-10) La défense avancée des Bleues perturbe énormément les Norvégiennes. Avec son activité, Nze Minko provoque la perte de balle de Mörk qui ne parvient pas à servir sa pivot. Dans la foulée, Flippes se retrouve en échec au tir face à Solberg, bien gênée par deux adversaires.

20:59 - Zaadi répond à Mörk (11-10) Alors que Mörk continue son festival à 7 mètres, Darleux ayant failli à nouveau le sortir, Zaadi répond en transformant son penalty, obtenu grâce à l'acharnement de Foppa (11-10).

20:58 - Foppa régale (10-9) Foppa anticipe la passe de Mörk pour Oftedal dans le secteur central et intercepte main droite. La pivot française part en contre et marque sans problème (10-9). Quel début de match de la Tricolore.

20:56 - Kanor allume de loin (9-8) Accrochée par Rushfeldt, Kanor se débarrasse de sa défenseuse et vient allumer une première mèche à 9 mètres; Son tir au premier poteau laisse Solberg sans réponse (9-8).

20:54 - L'énorme raté de Sercien-Ugolin Foppa intercepte et relance vite sur Sercien-Ugolin de l'autre côté du terrain. L'arrière tricolore s'élève au-dessus de la zone mais à bout portant voit son tir heurter le bras droit de Solberg. On en reste à 8-8.

20:52 - Kanor dans l'espace (8-8) Après un nouveau penalty réussi de Mörk, entre les jambes d'André, Kanor profite de la fixation dans le secteur central d'Horacek pour venir finir le travail dans l'intervalle, bien servie par sa demi-centre.

20:51 - La parade de Darleux ! Darleux monte en pression et vent réaliser une superbe parade en explosant depuis sa ligne pour venir fermer les angles à Ingstad qui échoue sur la portière française. Dans la foulée, les Bleues ratent l'occasion de repasser devant, Kanor forçant son tir au-dessus du but adverse (7-7).

20:50 - Lassource surprend les Norvégiennes (7-7) Après une bonne parade de Darleux, les Bleues exploitent les largesses adverses à gauche. Horacek voit Lassource qui s'est glissé dans le dos en deuxième pivot et vient égaliser.

20:48 - Mork toujours impeccable (6-7) Nora Mörk continue de faire un sans-faute sur penalty. L'arrière norvégienne croise son tir et met le ballon à hauteur du pied d'une Darleux, jamais loin mais encore battue (6-7).

20:47 - Valentini égalise (6-6) Les Françaises ont changé leur organisation en défense pour déranger davantage la circulation norvégienne. Nze Minko est en position avancée et intercepte le ballon. Elle veut jouer vite et marquer de loin mais son tir passe à côté. Sur l'action suivante, la Norvégienne marche. Darleux relance vite sur Valentini qui marque en contre-attaque.

20:46 - Sercien-Ugolin en échec Sercien-Ugolin tente sa chance de loin secteur central mais son tir manque de surprise et Solberg réalise l'arrête.

20:44 - Valentini au bout de l'action (5-6) Les Françaises ne se laissent pas décrocher. Après un bon travail pour trouver Foppa au pivot, cette dernière voit l'espace à gauche et sert Valentini d'une passe à rebond. Lancé, l'ailière marque coin droit, à l'opposé (5-6).

20:43 - Oftedal trompe Darleux (4-6) Les Françaises sont agressives et ne laissent pas les Norvégiennes prendre de la vitesse et de la profondeur. Malgré tout, Oftedal fait la différence d'un tir à la hanche pour contourner Foppa et mettre le ballon entre les jambes de Darleux (4-6).

20:42 - Foppa fait du bien (4-5) Nze Mino se sacrifie sur sa course et ouvre le secteur central à Foppa qui seule vient marquer le 4ème but tricolore. Elle met surtout fin à plusieurs minutes difficiles.

20:41 - Mork en finesse (3-5) Temps faible pour les Francçaises qui peinent à contourner la défense norvégienne. Après une perte de balle de Zaadi, Ingstad vient obtenir un penalty que Mörk réussit d'un chabala astucieux (3-5).

20:39 - Darleux fait un arrêt mais prend un but (3-4) Sur l'aile gauche, Naes Andersen trouve encore de l'espace mais cette fois, elle échoue sur Darleux qui l'avait inciter à aller au premier poteau avant de fermer la porte au dernier moment. Le ballon revient aux Norvégiennes et Oftedal marque d'un tir croisé depuis l'axe droit (3-4).

20:38 - Mörk égalise sur penalty (3-3) Après l'échec de Toublanc qui a vu son lob finir sur la transversale, Flippes concède un penalty pour une défense en zone. Mörk se charge de la sentence et égalise, mettant le ballon au-dessus des mains d'une Darleux pourtant partie du bon côté (3-3).

20:36 - Darleux provoque un poteau Naes Andersen se défait du marquage sur l'aile et s'ouvre l'angle mais Darleux prend de la place et l'oblige à désaxer. Son tir heurte l'extérieur du poteau droit (2-1).

20:34 - Foppa mystifie les Norvégiennes (2-1) Après avoir provoqué la perte de balle, Foppa se saisit du ballon sur la relance, efface deux défenseuses d'un double pas et marque de près (2-1).

20:33 - Zaadi sur penalty (1-1) Foppa se fait sa place au pivot et parvient à se retourner, servie après une passe à rebond. La Française tire à côté mais décroche un penalty, accrochée par Ingstad. Zaadi se charge de le transformer, attendant le dernier moment pour fixer la gardienne norvégienne et la tromper à droite (1-1).