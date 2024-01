Découvrez les premiers porteurs de la flamme olympique

Paris 2024 a dévoilé les premiers porteurs de la flamme olympique qui participeront au relais collectif du 8 mai au 26 juillet.

Les JO s'approchent à grand pas et les premiers porteurs de la flamme olympique ont été dévoilés par le comité d'organisation à travers les relais collectifs partout en France. Chaque jour le relais sera réalisé en équipe de 24 personnes - composés de championnes et champions, sportives et sportifs du quotidien, bénévoles, arbitres, coachs etc...

Dans le détail, les 34 fédérations olympiques et paralympiques dont le sport est inscrit au programme des Jeux d'été, ainsi que la fédération tahitienne de surf, organiseront avec le soutien du Comité National Olympique et Sportif Français et du Comité Paralympique et Sportif Français, 69 relais collectifs composés de leurs licenciés. Chacun des relais collectifs sera l'occasion de mettre en valeur le sport de chacune des fédérations en apportant une touche d'insolite, de spectaculaire, ou de sensibilisation au Para sport comme l'explique le communiqué de presse. "En ayant eu ce projet, on a rassemblé nos fédérations. C'est une vraie opportunité pour participer autrement aux Jeux et ramener le monde fédéral sur une vision très positive ", a expliqué Marie-Françoise Potereau, vice-présidente de la fédération française de cyclisme dans des propos recueillis par Le Monde.

Mais attention, il s'agit simplement des capitaines et non des porteurs individuels de la flamme olympique, ces derniers seront dévoilés dans quelques semaines avant le début des JO de Paris.

Les capitaines

Parmi les noms à retenir, le quintuple champion du monde de natation en grand bassin Camille Lacourt sera le capitaine de relais de la natation le 19 juillet à Sarcelles. Le champion de Taekwondo Pascal Gentil sera à Gennevilliers, près de Paris également. La gymnaste Emilie Le Pennec sera le 25 mai à Poitiers (Vienne), l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de volley Laurent Tillie le 12 mai à Arles (Bouches-du-Rhône), ou encore Charline Picon, en or à Rio en 2016 en juin. Laura Flessel, Patrick Chilia, Pénélope Leprevost, Guillaume Martin seront également de la partie pour porter cette flamme.

Des lieux majestueux

Le site de Lascaux IV (Dordogne) sera le théâtre d'un relais des escrimeurs, la Falaise de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) sera le terrain de jeu de la fédération d'escalade alors que la plage d'Omaha Beach (Calvados) sera celui de l'équitation. Pour le vélo, le capitaine Guillaume Martin lancera ce dernier à travers les rues du Mont-Saint-Michel (Manche) ainsi que dans l'ascension du Mont Ventoux (Vaucluse).