Coupe du monde de basket : quelle date pour le prochain match de la France ? Le calendrier

À moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris, l'équipe de France a été battue pour son premier match de la Coupe du monde de basket 2023 face au Canada. Les Bleus font pourtant partie des favoris. Voici toutes les choses à savoir sur la compétition.

Douche froide pour les Bleus ! L'équipe de France s'est lourdement inclinée, 65 à 95, face au Canada pour premier match de la Coupe du monde de basket 2023. Shai-Gilgeous Alexander a vite éteint les espoirs tricolores en réalisant un magnifique match. Evan Fournier et ses partenaires devront vite se reprendre face à la Lettonie, dimanche 27 août à 15h30. Cela ne sera pas une mince affaire, car les Baltes ont corrigé le Liban sur le score de 109 à 70.

Cette Coupe du monde s'annonce très indécise. Les Bleus sont parmi les favoris de cette compétition en tant que médaillés de bronze de la dernière édition en Chine, vice-champions olympiques à Tokyo et vice-champions d'Europe à Berlin. Le premier match catastrophique face au Canada rappelle à quel point le parcours sera difficile pour les Bleus. Il leur faudra batailler avec les États-Unis toujours redoutables malgré la jeunesse de son équipe, les Espagnols jamais très loin du titre, mais aussi l'Allemagne, le Canada ou la Slovénie.

Une Coupe du monde pour préparer les Jeux Olympiques

Malgré le forfait de Victor Wembanyama, l'équipe de France peut compter sur les retours de joueurs majeurs Nicolas Batum et de Nando De Colo. Vincent Collet, le sélectionneur, ne se considère pas gêné par le statut de son équipe, placée dans les favoris de la compétition par les suiveurs. Auprès de L'Équipe, il a confié qu'il "aimerait donner raison à tous ceux qui pensent qu'on fait partie des équipes qui peuvent être championnes du monde." Le parcours des Bleus sera scruté de très près à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris.

L'équipe de France de basket-ball arrive en Asie avec l'envie de décrocher le titre et de faire mieux qu'une troisième place. Sur les deux dernières éditions (2014 et 2019), les Bleus ont échoué aux portes de la finale. Ils souhaitent évidemment disputer une finale dans un Mondial. Ils veulent aussi marquer le coup à un an des Jeux Olympiques qui se joueront à la maison. Les tricolores ont cet objectif en ligne de mire qui est leur priorité. La bande d'Evan Fournier et de Rudy Gobert sera parmi les nations candidates au titre avec l'Espagne, l'Argentine et les Etats-Unis, qui arriveront avec une équipe sans ses stars de la NBA, mais avec de sacrés clients comme Anthony Edwards.

Voici le calendrier des Bleus pour la première phase de groupe :

Canada - France : défaite vendredi 25 août à 15h30.

France - Lettonie : dimanche 27 août à 15h30.

Liban - France : mardi 29 août à 11h45.

Une deuxième phase de groupe se tiendra ensuite du 31 août au 3 septembre avant le début des quarts de finale le 5 septembre jusqu'à la finale, le dimanche 10 septembre.

Toutes les informations sur la coupe du monde de basket 2023

L'ensemble des rencontres est retransmis par la chaîne payante beIN Sports. Les affiches de Bleus seront intégralement diffusés par BeIN Sports pour les phases de poules et co-diffusés à partir des quarts de finale par le média qatari et France Télévisions . La FIBA propose un service de streaming payant, Courtside 1891, pour visionner tous les matchs de la compétition.

Cette Coupe du monde de basket a débuté le 25 août et se terminera le 10 septembre 2023.

Cette Coupe du monde 2023 a lieu dans trois pays asiatiques : l'Indonésie (Jakarta), le Japon (Okinawa) et les Philippines (Manille). Les phases finales se joueront à Manille.

Le tirage de la Coupe du monde FIBA 2023 a eu lieu samedi 29 avril 2023 avec une poule abordable pour les Bleus.

Groupe A (Manille, Araneta Coliseum) :

Angola

République Dominicaine

Philippines

Italie

Groupe B (Manille, Araneta Coliseum) :

Soudan du Sud

Serbie

République populaire de Chine

Porto Rico

Groupe C (Manille, Mall of Asia Arena) :

États-Unis

Jordanie

Nouvelle-Zélande

Grèce

Groupe D (Manille, Mall of Asia Arena) :

Egypte

Mexico

Monténégro

Lituanie

Groupe E (Okinawa, Okinawa Arena) :

Australie

Japon

Allemagne

Finlande

Groupe F (Okinawa, Okinawa Arena) :

Slovénie

Cap-Vert

Géorgie

Venezuela

Groupe G (Jakarta, Indonesia Arena) :

Espagne

République islamique d'Iran

Côte d'Ivoire

Brésil

Groupe H (Jakarta, Indonesia Arena) :

Canada

France

Lettonie

Liban

La première phase de groupe de la Coupe du monde de basket se tient du 25 au 30 août avec 48 matchs en seulement cinq jours ! Un second tour aura ensuite lieu avec 32 affiches avant les phases finales.

Vendredi 25 août

Angola - Italie : 10h00

Finlande - Australie : 10h00

Mexique - Monténégro : 10h45

Lettonie - Liban : 11h15

République Dominicaine - Philippines : 14h00

Allemagne - Japon : 14h10

Egypte - Lituanie : 14h30

Canada - France : 15h30

Samedi 26 août

Soudan du Sud - Porto Rico : 10h00

Cap Vert - Géorgie : 10h00

Jordanie - Grèce : 10h45

Iran - Brésil : 11h45

Slovénie - Vénézuela : 13h30

Serbie - Chine : 14h00

Etats-Unis - Nouvelle-Zélande : 14h40

Espagne - Côte d'Ivoire : 15h30

Dimanche 27 août

Italie - République Dominicaine : 10h00

Australie - Allemagne : 10h30

Monténégro - Egypte : 10h45

Liban - Canada : 11h45

Philippines - Angola : 14h00

Japon - Finlande : 14h10

Lituanie - Mexique : 14h30

France - Lettonie : 15h30

Lundi 28 août

Chine - Soudan du Sud : 10h00

Vénézuela - Cap-Vert : 10h00

Nouvelle-Zélande - Jordanie : 10h45

Côte d'Ivoire - Iran : 11h45

Géorgie - Slovénie : 13h30

Porto Rico - Serbie : 14h00

Grèce - Etats-Unis : 14h40

Brésil - Espagne

Mardi 29 août

Allemagne - Finlande : 9h30

Angola - République Dominicaine : 10h00

Egypte - Mexique : 10h45

Liban - France : 11h45

Australie - Japon : 13h10

Philippines - Italie : 14h00

Monténégro - Lituanie : 14h30

Canada - Lettonie : 15h30

Mercredi 30 août

Soudan du Sud - Serbie : 10h00

Géorgie - Venezuela : 10h00

Etats-Unis - Jordanie : 10h40

Côte d'Ivoire - Brésil : 11h45

Slovénie - Cap-Vert : 13h30

Chine - Porto Rico : 14h00

Grèce - Nouvelle-Zélande : 14h40

Iran - Espagne : 15h30

Jeudi 31 août

3e du groupe A - 4e du groupe B

3e du groupe B - 4e du groupe A

3e du groupe C - 4e du groupe D

3e du groupe D - 4e du groupe C

3e du groupe E - 4e du groupe F

3e du groupe F - 4e du groupe E

3e du groupe G - 4e du groupe H

3e du groupe H - 4e du groupe G

Vendredi 1er septembre

1er du groupe A - 2e du groupe B

1er du groupe B - 2e du groupe A

1er du groupe C - 2e du groupe D

1er du groupe D - 2e du groupe C

1er du groupe E - 2e du groupe F

1er du groupe F - 2e du groupe E

1er du groupe G - 2e du groupe H

1er du groupe H - 2e du groupe G

Samedi 2 septembre

4e du groupe A - 4e du groupe F

3e du groupe A - 3e du groupe B

4e du groupe C - 4e du groupe D

3e du groupe C - 3e du groupe D

4e du groupe E - 4e du groupe F

3e du groupe E - 3e du groupe F

4e du groupe G - 4e du groupe H

3e du groupe G - 3e du groupe H

Dimanche 3 septembre

2e du groupe A - 2e du groupe B

1er du groupe A - 1er du groupe B

2e du groupe C - 2e du groupe D

1er du groupe C - 1er du groupe D

2e du groupe E - 2e du groupe F

1er du groupe E - 1er du groupe F

2e du groupe G - 2e du groupe H

1er du groupe G - 1er du groupe H

Mardi 5 septembre

Quarts de finale 1 et 2

Mercredi 6 septembre

Quarts de finale 3 et 4

Jeudi 7 septembre

Matchs de classement (5-8)

Vendredi 8 septembre

Demi-finales

Samedi 9 septembre

Matchs de classement (5-6)

Dimanche 10 septembre

Petite finale (match pour la 3e place)

Finale

La France n'a jamais remporté la Coupe du monde de basket. La nation la plus titrée sont les Etats-Unis et anciennement la Yougoslavie.