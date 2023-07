Bronny James : le fils de LeBron victime d'un arrêt cardiaque, quel est son état de santé ?

Bronny James a été victime d'un arrêt cardiaque à l'entrainement lundi 24 juillet.

Le fils de la star américaine de la NBA LeBron James a été victime ce lundi 24 juillet d'un arrêt cardiaque à l'entrainement de sa faculté d'USC en Californie du Sud. Annoncé au premier tour de la draft en 2024, le jeune joueur de 18 ans a immédiatement été transporté à l'hôpital. "Maintenant il est dans un état stable et n'est plus en soins intensifs. Nous demandons le respect de l'intimité de la famille James et nous informerons les médias dès que nous aurons plus d'informations " a-t-on fait savoir dans un communiqué.

LeBron James et sa femme Savannnah ont de plus adressé "publiquement leurs plus sincères remerciements aux équipes médicales et sportives de l'USC pour leur incroyable travail et leur dévouement en faveur de la sécurité de leurs athlètes ". Le joueur des Lakers qui rêve de jouer avec son fils dans une équipe professionnelle devra peut-être attendre un peu . L'état de santé de son fils étant stable mais inconnu, ne permet pas de savoir si un jour Bronny pourra rejouer sur un parquet.