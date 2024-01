NBA Paris Game 2024 : des places encore disponibles !

À quelques heures du NBA Paris Game 2024, des places sont encore disponibles pour assister au choc entre les Cavs et les Nets.

L'affiche du NBA Paris Game entre les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers approche. C'est la troisième édition de l'évènement, après celle de 2020 qui avait vu les Milwaukee Bucks battre les Charlotte Hornets 116 à 103, et celle de 2022 où les Chicago Bulls étaient venus à bout des Detroit Pistons sur le score de 126-108. Les Nets présentent une équipe renouvelée mais jeune et avec un duo Spencer Dinwiddie - Ben Simmons séduisant. Les Cavs de Cleveland ont de leur côté encore joué les playoffs l'année dernière et sont menés par Donovan Mitchell.

La billetterie, sur le site officiel de la NBA, a ouvert le 9 novembre 2023 à 12h, mais les billets n'ont pas été intégralement vendus puisque il reste encore des places à l'Accor Arena de Bercy, même s'il faut débourser 355 euros au minimum pour assister au match en catégorie 6, et jusqu'à 735 euros en catégorie 2. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est par ici.

Quand aura lieu le NBA Paris Game 2024 ?

Le NBA Paris Game aura lieu le jeudi 11 janvier 2024.

Où se déroulera le NBA Paris Game 2024 ?

Le NBA Paris Game sera de nouveau accueilli par l'Accor Arena de Paris-Bercy.

Quels seront les prix des places pour le NBA Paris Game 2024 ?

Les prix des billets n'ont pas encore été dévoilés, mais ils devraient être au moins aussi élevés que lors de la précédente édition, en 2022. Voici les prix des places pour l'édition 2022, à titre indicatif :

1875 euros : 1er rang

1250 euros : 2ème rang

940 euros : 3ème et 4ème rangs

815 euros : catégorie 1

650 euros : catégorie 2

590 euros : catégorie 3

465 euros : catégorie 4

375 euros : catégorie 5

315 euros : catégorie 6

265 euros : catégorie 7

165 euros : catégorie 8

150 euros : catégorie 9

100 euros : catégorie 10

80 euros : catégorie 11

Quelle chaîne diffusera le match du NBA Paris Game ?

La rencontre sera, pour la deuxième année consécutive, retransmise en clair sur Canal ++. Elle sera aussi diffusée sur BeIN Sports, qui a les droits de toute la saison de NBA.