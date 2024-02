Le programme complet du All Star Game avec Wembanyama !

Week-end du All Star Game en NBA avec notre Français Victor Wembanyama.

Le All Star week-end est au programme ce week-end et débute dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 février et prendra fin avec le match des étoiles dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 février (2 h). Entre-temps, auront lieu les concours et le Rising Stars où seront présents Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly.

Le programme

Samedi 17 février

Le match des célébrités (1 h)

Le " Rising Stars " (3 h)

Dimanche 18 février

Skills Challenge (à partir de 2 h) auquel participera Victor Wembanyama

Concours à trois-points

Stephen Curry vs. Sabrina Ionescu

Concours de dunks

Lundi 19 février

All Star Game (2 h)

Les compositions

Pour la deuxième fois de son histoire, le All Star Game se disputera à Indianapolis avec le grand retour du duel entre l'Est et l'Ouest. Découvrez tous les joueurs présents pour cet évènement.

La composition de l'équipe de la conférence Est

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 8e sélection)

Jayson Tatum (Boston Celtics, 5e sel.)

Damian Lillard (Milwaukee Bucks, 8e sel.)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers, 2 e sel.)

sel.) Jaylen Brown (Boston Celtics, 3 e sel.)

sel.) Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers, 5e sel.)

Bam Adebayo (Miami Heat, 3 e sel.)

sel.) Paolo Banchero (Orlando Magic, 1 re sel.)

sel.) Tyrese Maxey (Philadelphie Sixers, 1 re sel.)

sel.) Jalen Brunson (New York Knicks, 1 re sel.)

sel.) Trae Young (Atlanta Hawks, 3 e sel.)

sel.) Scottie Barnes (Toronto Raptors, 1 re sel.)

sel.) Coach : Doc Rivers (Milwaukee Bucks)

La composition de l'équipe de la conférence Ouest

Luka Dončić (Dallas Mavericks, 5e sélection)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder (2e sel.)

Kevin Durant (Phoenix Suns, 14e sel.)

LeBron James (Los Angeles Lakers, 20e sel.)

Nikola Jokić (Denver Nuggets 6e sel.)

Devin Booker (Phoenix Suns, 4e sel.)

Stephen Curry (Golden State Warriors, 10e sel.)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves, 2 e sel.)

sel.) Paul George (Los Angeles Clippers, 9e sel.)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers, 6e sel.)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves, 4e sel.)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers, 9e sel.)

Coach : Chris Finch (Minnesota Timberwolves)

Compositions du Rising Star

Skils Chalenge

Team Pacers

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Bennedict Mathurin (Indiana Pacers)

Myles Turner (Indiana Pacers)

Team premier choix

Paolo Banchero (Orlando Magic)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Team All-Stars

Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Concours à 3 points

Malik Beasley (Milwaukee Bucks

Jalen Brunson (New York Knicks)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Lauri Markkanen (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Stephen Curry vs. Sabrina Ionescu

Ce duel prévu dimanche soir opposera Sabrina Ionescu, joueuse de la WNBA, qui a battu le record de points inscrits sur un concours à trois points (25/17) en 2023 à Stephen Curry, joueur ayant réussi le plus de paniers à trois points dans l'histoire de la ligue.

Concours de dunks

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat)

Mac McClung Osceola (Magic G League)

Jacob Toppin (New York Knicks)

Diffusion TV

Cette 73e édition du All Star Game sera à suivre dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 février (2 h) sur beIN SPORTS, diffuseur officiel de la NBA en France