"La fin approche", LeBron James sème le doute sur la suite de sa carrière

À l'occasion du All Star Game ce dimanche 18 février, LeBron James a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière.

La folie du All Star Game s'est terminée ce dimanche 18 février avec la victoire de la Conférence Est face à la Conférence Ouest au terme du match le plus prolifique de l'histoire avec un score de 211 à 186. À la pause, la conférence Est menait déjà 104-89 malgré l'envie des observateurs d'assister à un match accroché. Si Damian Lillard a été élu MVP de la rencontre pour sa première titularisation, les spectateurs ont pris le temps d'observer LeBron James.

Le joueur des Los Angeles Lakers a peut être joué son tout dernier All Star Game cette année. A 39 ans, le quadruple champion NBA dispute sa 21e saison dans la ligue nord-américaine, la sixième avec les Los Angeles Lakers et est conscient qu'il "ne lui en reste plus beaucoup" dans les jambes.

"Je n'ai pas décidé du nombre de saisons qu'il me restait à jouer. Mais je sais qu'il n'en reste pas beaucoup", a lancé le "King" lors d'une conférence de presse à Indianapolis. Je suis un Laker, et j'ai été heureux en tant que Laker ces six dernières années, j'espère que ça va rester ainsi. Mais je n'ai pas la réponse au nombre de saisons qu'il me reste ni au maillot que je porterai. J'espère que ce sera avec les Lakers. C'est une excellente organisation. On verra. Je ne sais pas comment je vais finir, mais la fin approche c'est sûr" a t-il expliqué.

Interrogé sur son choix de disputer les JO de Paris 2024, LeBron James a indiqué qu'il donnerait tout pour son pays. "Lorsque j'ai décidé de faire partie de l'équipe olympique, je me suis juré de faire passer ma santé d'abord. Actuellement je suis assez en forme pour faire partie de l'équipe et jouer à un niveau suffisant", a-t-il assuré. "Les Jeux Olympiques ce sont onze matches supplémentaires mais surtout cinq semaines et demi et des kilomètres de voyage en plus sur mes pneus déjà fatigués."