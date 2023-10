Coupe du monde de rugby 2023 : la compo du XV de France dévoilée, Dupont titulaire !

Le XV des Bleus a été annoncé ce matin : Antoine Dupont est bien titulaire. L'Afrique du Sud a aussi dévoilé sa compo avec des choix surprenants en charnière notamment.

16:00 - Le jeu au pied, tournant du match ? Thomas Ramos, interrogé en conférence de presse sur l'importance du jeu au pied, a expliqué : "On le travaille énormément. On a des joueurs capables de mettre des jeux au pied dans n'importe quelle situation. On essaie d'avoir de la variété dans le jeu au pied. On sait faire reculer l'adversaire. C'est un point fort chez nous. Ce sera un gros défi d'être meilleurs qu'eux là-dessus."

15:30 - La compo de l'Angleterre Steve Borthwick, sélectionneur de l'Angleterre, a annoncé son équipe pour affronter les Fidji dimanche à 17h. Le XV de la Rose se présentera avec son capitaine Owen Farrell à l'ouverture, qui retrouve ce poste au détriment de George Ford, désormais remplaçant. Surtout, Marcus Smith, demi d'ouverture de métier, est titularisé à l'arrière pour la seconde fois de sa carrière seulement après la victoire face au Chili en poules (71-0). Freddie Steward, titulaire habituel au poste de 15 et pourtant très rassurant en défense et sur les ballons aériens, est donc en tribunes pour ce match décisif. XV de l'Angleterre : Smith - May, Marchant, Tuilagi, Daly - Farrell (cap.), Mitchell - Lawes (cap.), Earl, T. Curry - Chessum, Itoje - Genge, George, Cole

15:00 - Les Springboks renient-ils leur identité ? Alors que l'Afrique du Sud aligne souvent beaucoup d'avants sur son banc dernièrement, allant jusqu'à une répartition avec sept avants et un seul arrière, ils ont choisi de mettre seulement cinq avant pour trois arrières face aux Bleus. L'entraîneur, Jacques Nienaber, explique : "Les gens regardent notre banc car on joue souvent avec les combinaisons. De notre côté, on analyse l’adversaire et on réagit en fonction : ça peut être 7-1, 6-2… Là, on a estimé que le mieux était un 5-3. Quelle que soit la sélection, il y a des risques. 5-3, c’est ce qui en présente le moins. Ça nous semblait être la meilleure répartition pour affronter la France. Je ne crois pas que ça en vienne à renier notre identité. En finale, en 2019, nous avions été dans cette configuration."

14:30 - Nienaber sur la charnière surprenante Jacques Nienaber, sélectionneur de l'Afrique du Sud, explique les choix forts faits en charnière, avec l'association Reinach-Libbok préférée à Faf de Klerk et Handre Pollard : "Cobus (Reinach) joue un rugby exceptionnel actuellement, Faf (De Klerk) aussi. Pour Manie (Libbok) et Handre (Pollard), c’est différent. Si nous regardons les minutes compilées par Handre sur l’année, ça ne fait qu’un match. Il revient de blessure, tout doucement. S’il n’avait pas été blessé, ça aurait peut-être été différent car c’est un élément de grande qualité. Manie, c’est notre 10 qui est en forme en ce moment. On n’a perdu qu’un match avec lui comme titulaire cette année. Il est très en forme et les performances de l’équipe sont meilleures quand il est là."

14:00 - Dupont : "Il faut qu'on soit prêt à souffrir" "La douleur ? Sur ces matchs, il y a toujours de la douleur, physique et mentale. Les matchs internationaux sont toujours très éprouvants, comme face à eux en novembre. C'est toujours le cas quand il y a de l'enjeu. Il faut qu'on soit prêt à souffrir pour arriver à ce qu'on veut. Ce sera dur du début à la fin."

13:30 - Ollivon est surpris par la compo sud-africaine Charles Ollivon, troisième ligne des Bleus, a confié en conférence de presse avoir été étonné par la composition des Springboks : "On est un peu surpris. Il y a des changements qu'on a pas l'habitude de voir. Ils vont peut-être envoyer un peu plus de jeu que d'habitude quand on voit ce 5-3. Il y a une image renvoyée un peu différente par rapport à d'habitude, mais ça va pas forcément changer notre plan de jeu. On se concentre aussi sur nous. Ils ont la tradition d'être très rugueux. Ca change pas leur mentalité, on sait à quoi s'attendre."

13:00 - Dupont sur le retour à l'entraînement Antoine Dupont a expliqué en conférence de presse ses sensations quand il a retrouvé les terrains d'entraînement : "Ca a été très progressif, j'ai repris la course puis j'ai monté de plus en plus, avec les contacts en milieu de semaine dernière. Sur ce début de semaine j'ai repris pleinement. Ca m'a permis de lever l'appréhension et de me retrouver pleinement. J'ai eu aucune douleur, ça m'a rassuré."

12:30 - Galthié sur son choix de banc Fabien Galthié a expliqué en conférence de presse son choix de mettre six avants et deux arrières sur le banc des remplaçants : "Tactiquement on va pas trop d'avancer, on va garder ce qu'on a préparé. Makalou ? C'est pour avoir différents leviers en fonction du scénario. On veut conserver de la puissance, de la vitesse, de l'impact, être présent sur les duels aériens. On a aussi les joueurs qui démarrent qui peuvent nous permettre de couvrir différentes options."

12:10 - La compo en image

12:00 - Galthié : "Ils nous connaissent très bien" Fabien Galthié a expliqué en conférence de presse qu'il s'attendait à des choix forts dans la composition des Springboks : "Est-ce qu'on s'est adapté ? Déjà, pour bien connaître l'Afrique du Sud et son staff, c'est qu'ils ont une approche tactique très pointue et réfléchie. Ils ont toujours un plan très étudié par rapport à l'adversaire. C'est jamais le hasard. Ils nous connaissent très bien. Leur choix d'aligner une compo assez particulière et de poser un banc en 5-3, c'est fondé. C'est réfléchi. C'est un jeu d'échec. On a réfléchi à ce qu'ils pouvaient nous proposer. C'est un jeu de stratégie poussé à son paroxysme."

11:50 - Antoine Dupont va porter un casque "C'est un souhait du chirurgien. Je l'ai testé cette semaine, je n'ai pas de gêne avec. Je suis parti pour le mettre."

11:45 - Galthié aime l'Afrique du Sud "Le match le plus important de mon mandat ? Le passé c'est dans les mémoires. Le rendez-vous qui arrive, avec cet adversaire... Ils sont champions du monde. C'est une équipe qui nous a beaucoup inspiré, qu'on a beaucoup suivi pour comprendre leur vision, leur engagement. Ils portent sur eux le symbole d'un pays que nous aimons. J'ai vécu là-bas, j'ai beaucoup appris. Jouer contre cette équipe à Paris, c'est magnifique. L'enjeu est de jouer simplement au rugby avec plaisir, en équipe, avec ambition. On a envie de relever ce défi."

11:42 - Dupont : "Je me sens très bien" "Je me sens très bien. Sur le coup je savais pas la gravité de ma blessure, j'ai pensé que c'était terminé pour moi. J'ai pu reprendre progressivement. J'ai bénéficié de plusieurs semaines. Je suis en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens physiques et techniques."

11:41 - Galthié nerveux ? "On est toujours nerveux. Ce serait mentir de dire qu'on ne sent pas de tension. C'est ce qui fait le sel de ces instants. Ce sont des instants rares. On essaie de bien les vivre et d'avancer avec beaucoup de joie, de plaisir, de bonheur, de détermination aussi."