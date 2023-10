Coupe du monde de rugby 2023 : le visage très marqué, Antoine Dupont vers un forfait pour le reste de la compétition ?

De retour dans le groupe du XV de France depuis samedi, Antoine Dupont s'entraîne en marge du groupe et sa présence pour le reste de la compétition n'est pas assurée

À l'occasion du Mondial, Linternaute vous fait gagner la tenue complète du XV de France. Pour participer, abonnez vous à la newsletter et validez votre participation sur les réseaux sociaux via notre tweet .

En direct

09:18 - Une photo rassurante ? Sur les réseaux sociaux, le capitaine Antoine Dupont a publié une photo de son entraînement. Sur un vélo, il semble montrer qu'il garde la condition physique, mais son visage reste très marqué avec un oeil encore tout noir et enflé.

02/10/23 - 23:08 - L'Italie, "un adversaire redoutable, capable de se transcender" FIN DU DIRECT - "On savait que, peu importe le résultat du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, le match contre l'Italie serait déterminant. La preuve, on ne s'est pas encore ouvert la porte des quarts. Il faut battre l'Italie et on est concentrés là-dessus", a confié lundi Laurent Labit, entraîneur de l'attaque du XV de France. Et d'analyser : "C'est une équipe qu'on est habitués à jouer, on les affronte tous les ans dans le Tournoi. Ce sont toujours des matches difficiles, face à un adversaire redoutable, capable de se transcender et qui va forcément avoir une réaction par rapport à son dernier match et qui va essayer de nous mettre sous pression. Ils vont jouer là-dessus."

02/10/23 - 22:03 - Laurent Labit plus préoccupé par l'Italie que par Antoine Dupont À quatre jours de l'ultime match de phase de groupes du Mondial 2023 des Bleus, l'entraîneur de l'attaque du XV de France, Laurent Labit, est revenu sur le cas Antoine Dupont, qui fait couler beaucoup d'encre. "On comprend évidemment l'intérêt, l'inquiétude de tout le monde autour d'Antoine. Mais notre inquiétude, c'est l'Italie, c'est le match de vendredi", a-t-il ainsi tranché, évoquant "une semaine décisive".

02/10/23 - 21:05 - Le patron du rugby australien pris à partie par un fan muni d'un.. verre de lait L'histoire pourrait prêter à sourire, mais il n'en est rien pour Hamish McLennan qui confie avoir très mal vécu l'affaire. Au lendemain de la défaite des Wallabies face au pays de Galles (40-6), le patron de la Fédération australienne de rugby s'est fait aborder, lundi 25 septembre, par un supporter mécontent alors qu'il dînait en famille à Lyon. S'installant à la table, ce fan australien aurait d'emblée posé un verre sur la table. Dans les colonnes du Telegraph, Hamish McLennan raconte : "Il m'a ordonné de le boire. J'ai bu une gorgée. Il m'a dit que lui et sa famille ne buvaient plus que du lait depuis la défaite. Il s'est assis dix minutes. Il était très contrarié, ce que je comprends, mais il a dépassé les bornes." Et le patron du rugby australien de remarquer : "C'était tellement confus que j'ai cru qu'il allait me mettre une droite ou me balancer son verre. C'était moche et gênant pour moi, devant ma famille. Tout le monde était sous le choc."

02/10/23 - 20:01 - Quand connaîtra-t-on la compo de départ du XV de France ? Le suspense est à son comble. Si le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, a fait son grand retour à l'entraînement, dimanche 1er octobre, il ne devrait a priori pas être sur le terrain vendredi soir face à l'Italie. Qu'en est-il des autres joueurs ? Quelle compo de départ peut-on espérer ? Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille, tels sont les noms envisagés par L'Équipe dans sa compo probable. Mais la véritable composition de départ ne sera révélée que mercredi midi. D'ici là, patience est le maître mot...

02/10/23 - 19:02 - La présence de Julien Marchand et Dorian Aldegheri de plus en plus incertaine, vendredi Le talonneur et le pilier droit ont à nouveau été ménagés ce lundi 2 octobre. Comme la veille, Julien Marchand et Dorian Aldegheri n'ont pas participé à l'entraînement qui a eu lieu cet après-midi au stade Georges-Carcassonne, à Aix-en-Provence, laissant à penser qu'il y avait peu de chances de les voir sur le terrain face à l'Italie vendredi soir. Les deux rugbymans ont tout de même été aperçus en train de faire du vélo pour l'un, et du rameur pour l'autre, relaie L'Équipe.

02/10/23 - 18:30 - Crowley : "Il faut jeter ce match à la poubelle" Le sélectionneur de l'Italie, Kieran Crowley, n'a pas mâché ses mots en conférence de presse après la gifle reçue contre la Nouvelle-Zélande (17-96) : "Ils nous ont détruits. Ç'a été un entraînement pour eux. On a gagné 33 % de nos mêlées et 50 % de nos touches. Ils ont joué extrêmement bien. On leur a donné quelques essais. Ce n'était pas une grande journée de travail. Il faut jeter ce match à la poubelle et penser à la semaine prochaine. On doit être meilleurs en conquête, en touche. Dès qu'on avait la balle, on rendait le ballon ou on concédait une pénalité à cause de la pression qu'ils nous mettaient. On a tenté de répondre physiquement mais ils ont été meilleurs que nous là-dedans. On a encore beaucoup de chemin à faire. Les joueurs vont apprendre d'un match comme celui de ce soir (vendredi soir)."

02/10/23 - 18:00 - Lagisquet : "On a pratiqué un rugby complet" Patrice Lagisquet, le sélectionneur français de l'équipe du Portugal, est revenu sur la superbe prestation de ses joueurs contre l'Australie (défaite 14-34) : "Il y a de la fierté et de la frustration. C'est à l'image de cette équipe, elle est imparfaite, mais elle est tellement généreuse, elle est emballante. Il y a énormément de fierté de voir ses progrès, en deux mois et demi de préparation. Il y a un peu de frustration parce qu'avec plus de vécu à ce niveau, on pourrait viser encore mieux. Quand je vois la qualité de la conquête, on a pratiqué un rugby complet. On a joué des lancements de jeu, de la contre-attaque. C'est plaisant d'entraîner cette équipe et les joueurs se régalent eux aussi sur le terrain."

02/10/23 - 17:15 - Un nouveau venu chez les Springboks Pour remplacer l'ailier Makazole Mapimpi, forfait pour le reste du mondial, l'Afrique du Sud va accueillir dans son groupe le trois-quarts centre Lukhanyo Am. Le nouveau venu est d'ailleurs celui qui avait servi Mapimpi pour marquer le premier essai sud-africain en finale d'un mondial en 2019. Le joueur de 29 ans des Sharks n'avait pas été retenu en raison d'une blessure au genou en match de préparation.

02/10/23 - 16:30 - Eddie Jones maintenu Malgré l'élimination probable de l'Australie dès les phases de poule, une première dans l'histoire, le sélectionneur des Wallabies Eddie Jones devrait conserver son poste. Phil Waugh, directeur général de la Fédération australienne, a expliqué : "Nous sommes attachés à Eddie dans le cadre de l'engagement que nous avons pris envers lui plus tôt dans l'année. Nous allons faire le bilan de cette campagne, mais je pense que le plus important est de regarder la structure globale du rugby australien. Notre intention est de continuer sur la voie dans laquelle nous sommes engagés. Je pense qu'il ne s'agit pas tant de supprimer et de changer d'entraîneur que de simplement réparer le système". Sous contrat jusqu'en 2027, Eddie Jones est peut-être aussi sauvé par le coût que représenterait son licenciement, alors que la fédération australienne va investir sur des joueurs de rugby à 13 pour la Coupe du Monde 2027.

02/10/23 - 15:45 - L'Australie au bord du gouffre L'Australie a conclu hier sa Coupe du Monde par une victoire à peine réconfortante contre le Portugal (34-14). Les Wallabies sont au bord de l'élimination, et n'ont plus leur destin entre leurs mains après leurs deux défaites contre les Fidji (15-22) puis le Pays de Galles (6-40). Derrière les Gallois et ne devançant les Fidji que d'un point, les Australiens seront éliminés du mondial si les Fidji obtiennent au moins le bonus défensif contre un Portugal certes surprenant depuis le début de la Coupe du Monde, mais a priori bien inférieur aux Fidjiens. L'Australie a donc de grandes chances de sortir d'une Coupe du Monde de rugby dès la phase de poule, pour la première fois de son histoire.

02/10/23 - 15:00 - Bourgarit se méfie de l'Italie Pierre Bourgarit, talonneur du XV de France, a insisté en conférence de presse hier sur le fait que la qualification n'est encore pas acquise pour les Bleus : "Il y a le quart de finale dans quinze jours, mais on sait très bien que si on perd ce match contre l'Italie, on rentre chez nous. On a eu quelques jours de repos qui nous ont fait du bien à la tête. On était tous de retour à l'entraînement ce (dimanche) matin et de bonne humeur. On sait aussi que cette équipe italienne aura le caractère et l'envie d'effacer cette défaite face à la Nouvelle-Zélande. Qui de mieux que l'équipe de France pour le faire ?"

02/10/23 - 14:15 - La compo des Bleus se dessine Les entraînements de dimanche à Aix-en-Provence ont montré quelques tendances concernant la composition à venir du XV de France, pour le match décisif de vendredi contre l'Italie. Première indication, la charnière devrait être composée d'un duo 100% bordelo-béglais avec Maxime Lucu qui a été choisi pour être aligné aux côtés de Mathieu Jalibert. Sur l'aile gauche, Louis Bielle-Biarrey semble définitivement être préféré à Gabin Villière. Enfin, Anthony Jelonch a été aligné comme flanker gauche aux côtés d'Ollivon et Alldritt en troisième ligne, reléguant a priori Cros à un rôle de remplaçant. Pour le reste, la composition ne devrait pas présenter de surprise.

02/10/23 - 13:30 - Ramos a confiance en Lucu et Couilloud L'arrière des Bleus Thomas Ramos a exprimé hier en conférence de presse sa confiance en Maxime Lucu et Baptiste Couilloud, les demis de mêlée qui devraient suppléer Antoine Dupont, a priori absent contre l'Italie : "Certes, c'est notre capitaine, un joueur influent dans notre jeu, mais on a aussi deux autres demis de mêlée de qualité (Maxime Lucu et Baptiste Couilloud) qui attendent leur chance de s'exprimer. C'est ce qui fait la force de notre groupe depuis quatre ans. On a une totale confiance en eux".