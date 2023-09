Coupe du monde de rugby 2023 : 12 changements ! La compo du XV de France face à l'Uruguay

Pour le deuxième match de la phase de poules face à l'Uruguay ce jeudi 14 septembre, Anthony Jelonch sera promu capitaine.

16:00 - Jordie Barrett confiant sur son retour "Les choses avancent bien. Ces deux dernières semaines, ça n’a pas évolué très vite, mais c’est en voie d’amélioration. On regarde ça au jour le jour. C’est marrant, c’est venu de nulle part. Une simple inflammation articulaire. Mais ça va, je fais des progrès chaque jour. Ça s’est vraiment bien passé aujourd’hui (lundi NDLR), c’est positif, j’ai pu courir un peu. La semaine dernière, je n’ai pas du tout couru, je n’ai fait que du vélo à la salle."

15:48 - Bielle-Biarrey enthousiaste "Je suis super content, je ne réalise pas forcément. Je vais sur ce match avec beaucoup d'enthousiasme et l'envie de prendre du plaisir" a expliqué l'ailier en conférence de presse.

15:35 - Macalou et Jaminet heureux du retour de Jelonch "C'est logique qu'il soit capitaine. Il est important pour nous, il a fait une course contre-la-montre. On est content de l'avoir, c'est un leader sur et en dehors du terrain" a expliqué Sekou Macalou. "On va avoir du plaisir à le voir sur le terrain" a de son côté expliqué Melvyn Jaminet.

15:20 - Fabien Galthié compte sur Sekou Macalou "Il n'a rien perdu (en termes de place dans l'équipe). Nous comptons énormément sur Sekou, dans notre collectif. Aucun d'entre eux n'a de mission impossible, ils doivent juste jouer avec plaisir et joie" a lancé Fabien Galthié.

15:15 - Anthony Jelonch a-t-il douté ? "Je me suis fait opérer le 6 mars. Au début, j’ai eu des doutes, mais j’avais toujours le rêve de jouer cette Coupe du monde. Je suis allé à Montpellier, à Toulouse, à Capbreton. J’ai changé d’environnement et ça m’a beaucoup aidé. Je ne suis jamais entré dans une routine. Je me suis donné les moyens d’être là, mon genou tient bien, j’ai le feu vert de toute l’équipe médicale et dans ma tête, je suis à 100 %."

15:13 - Sur l'absence de Danty On n'a pas mi Jo, pour une question de dynamique. Jo a déjà joué trois matches d’affilée. En termes d’équilibre, d'homogénéité, c'était logique" a expliqué Fabien Galthié.

15:10 - Les explications de Fabien Galthié sur sa compo "L'enjeu était de constituer la meilleure équipe du moment et c'est la meilleure équipe. Il faut digérer le match d'il y a quelques jours qui était affiché depuis trois ans et basculer très vite sur un match qui vient derrière. Nous avons mis en place une équipe qui s'est préparée et qui est la meilleure en terme de fraîcheur, de motivation et d'association"

15:04 - Jelonch : "Une énorme fierté" Capitaine du XV de France, Anthony Jelonch a exprimé sa fierté de porter ce brassard. "Je suis très content de revenir, j'ai douté au début de ma rééducation oui, mais j'avais 6 mois pour préparer cette Coupe du monde. J'ai travaillé très fort, revenir pour ce match et être capitaine est une énorme fierté. Je vais tout faire pour amener mes coéquipiers vers la victoire".

15:00 - Jelonch capitaine, la compo Sans surprise, Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France avec tous les changements annoncés et la présence en tant que capitaine de Anthony Jelonch. La compo 1. Gros / 2. Bourgarit / 3. Aldegheri / 4. Woki / 5. Taofifenua / 6. Boudehent / 7. Macalou / 8. Jelonch / 9. Lucu / 10. Hastoy / 11. Villière / 12. Moefana / 13. Vincent / 14. Bielle-Biarrey / 15. Jaminet.

14:40 - 12 changements dans la compo ? Selon les différentes informations, Fabien Galthié va procéder à 12 changements pour la rencontre face à l'Uruguay. Gabin Villière, le centre Yoram Moefana et le deuxième-ligne Cameron Woki sont les seuls à garder une place de titulaire.

14:19 - "J'espère que les All Blacks battront la France en finale" lance Dan Carter S'il admet que la France sera difficile à battre, Dan Carter espère une revanche face aux Bleus, en finale, comme il a expliqué auprès de Actu Rugby. "C'est important que les All Blacks apprennent du match d'ouverture parce que durant le quart de finale, ils ne pourront pas jouer de cette manière. Ils devront être bien meilleurs. S'ils tirent des leçons de ce match pour être meilleurs, ils se donnent une vraie chance. Tout n'est pas perdu pour les All Blacks. Ils ont juste besoin de continuer de travailler pour se créer le plus d'opportunités durant le prochain gros match (...) j'espère que nous allons battre la France en finale).

14:08 - La compo du XV de France dévoilé à 15h Dans moins d'une heure, Fabien Galthié et son staff vont dévoiler la compo du XV de France pour le deuxième match de la Coupe du monde de rugby. Un gros turnover est attendu.

13:26 - "Nous pouvons gagner cette Coupe du monde" explique C'est là que tout le monde se trompe en disant "c'est Bien, tu as battu l'Argentine" et les gens font la fête. Mais nous ne sommes pas soulagés. Nous voulons gagner la Coupe du monde et nous faisons la même chose chaque semaine. Chaque semaine, nous disions que nous construisions, et personne n'y croyait. Mais je crois que nous pouvons gagner cette Coupe du monde. Bien sûr que oui. Sinon, je ne serais pas là" explique Ellis Genge, le pilier du XV de la Rose.

12:26 - Willemse va reprendre la course "Enfin, des petites nouvelles de Paul Willemse. On le suit encore avec le staff. Il est actuellement à Montpellier avec qui l’on a des échanges quotidiens. Il va reprendre la course en fin de semaine, il va trottiner. Tout se passe plutôt bien. Il reste parmi les joueurs qui peuvent revenir s’il y a une opportunité qui se présente" a également indiqué Bruno Boussagol.