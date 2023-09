Pourquoi Antoine Dupont n'est pas sorti à la mi-temps de France-Namibie

La blessure du demi de mêlée fut le point noir de la victoire record de l'équipe de France contre la Namibie.

C'est la question qui brûle les lèvres de tous les suiveurs du rugby. Pourquoi diable Antoine Dupont était-il toujours sur le terrain à cette fichue 45e minute, alors que le XV de France avait déjà fait le boulot en première mi-temps et menait très largement contre la Namibie 54-0 ?

La sortie du capitaine des Bleus, la main sur le visage, a inquiété tout le monde. La violence du choc au niveau de la pommette avec Johan Deysel fut telle que le demi de mêlée est directement parti à l'hôpital faire des examens pour déterminer la nature exacte de sa blessure.

"Suspicion de fissure ou de fracture sur le maxillaire" a simplement indiqué Fabien Galthié en conférence de presse, ne disposant pas de davantage d'éléments à la sortie du match. Dans la nuit, plusieurs médias ont annoncé un possible forfait du joueur du Stade toulousain jusqu'à une éventuelle demi-finale. Information encore non confirmée par l'encadrement tricolore.

Un verdict sous 48 heures ?

A l'issue de la rencontre, le sélectionneur a été interrogé sur la raison qui l'a poussé à maintenir Antoine Dupont sur la pelouse après la pause. "On ne peut pas sortir les 15 joueurs à la mi-temps", a souri Galthié devant les journalistes. Le boss des Bleus a assumé s'en être tenu à la stratégie établie avant la rencontre. "Dans notre programmation, on avait prévu de changer 1-3-5 (pilier gauche, pilier droit, deuxième ligne) à la mi-temps et de changer le reste à la 55e", a-t-il expliqué. Le staff a donc suivi sa feuille de route. Mais la percussion du ¾ centre namibien est venue rebattre les cartes, Baptiste Couilloud entrant en jeu dix minutes plus tôt que prévu.

Malgré ce gros point noir, aucun remord sur la gestion de l'effectif n'a été émis. Il faut dire qu'Antoine Dupont se devait de retrouver du temps de jeu. Le capitaine n'avait plus joué depuis le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, il y a quinze jours. Or, en Coupe du monde, garder le rythme des matchs internationaux est indispensable : il était inimaginable qu'il ne dispute pas de rencontre entre les All Blacks et l'Italie (un mois séparent ces deux matchs).

La performance en demi-teinte de "l'équipe bis" contre l'Uruguay a peut-être entraîné une révision des plans du staff, lesquels avaient peut-être imaginé faire jouer Dupont moins de temps contre la Namibie. Mais qu'importe, l'histoire est faite. Et la France tremble dans l'attente du verdict. Réponse attendue sous 48 heures.