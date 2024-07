DIRECT. Tour de France 2024 : nouvelle occasion en or pour les sprinteurs, la 5e étape

Après une étape de montagne qui a vu Tadej Pogacar s'emparer du maillot jaune mardi, le Tour de France 2024 retrouve son calme ce mercredi avec une 5e étape promise aux sprinteurs à l'arrivée.

En direct

13:00 - Un sprint intermédiaire et deux cols de catégorie 4 Il n'y aura que deux points distribués dans le classement de la montagne aujourd'hui, avec deux cols de catégorie 4 au programme aujourd'hui : la côte du Cheval Blanc (au kilomètre 104) et la côte de Lhuis (au kilomètre 142). Entre les deux, un sprint intermédiaire sera disputé à Aoste (au kilomètre 123).

12:45 - Vingegaard: "Mon heure, notre heure viendra" Distancé par Tadej Pogacar lors de l'étape du Galibier hier, Jonas Vingegaard a montré des premiers signes de faiblesse dans son duel face au Slovène et pointe maintenant à 50 secondes de son meilleur ennemi, au classement général. Mais le Danois s'est dit plutôt confiant pour la suite: "J'avais des doutes sur moi en venant sur ce Tour, je ne savais pas où j'en étais au départ, et ce que nous réussissons est mieux que ce que nous pouvions espérer. Il (Pogacar, ndlr) n'était pas largement meilleur que moi aujourd'hui dans l'ascension. Mon heure, notre heure viendra."

12:30 - Départ réel donné à 13h30 Le départ fictif de cette 5e étape du Tour de France 2024 sera donné à 13h20 à Saint-Jean-de-Maurienne, tandis que le départ réel sera donné dix minutes plus tard, à 13h30. Les coureurs sont attendus à Saint-Vulbas un peu avant 17h30.

12:15 - Pogacar: "Peut-être dans le top 5" Après avoir volontairement lâché le maillot jaune à Richard Carapaz lundi, Tadej Pogacar a repris la tunique avec la manière mardi, en réalisant une grande performance dans le Galibier puis dans la descente vers Valloire. C'est sa 12e victoire d'étape en cinq participations au Tour de France et elle fait partie des plus belles, de l'aveu-même de l'intéressé: "Après le Tour, on verra les choses différemment mais oui, c'est l'une de mes plus belles, c'est sûr, a reconnu le Slovène après la course. Je ne sais pas, peut-être dans le top 5."

12:00 - Un point sur le classement général Impérial mardi dans les Alpes et notamment dans le Galibier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a fait la différence par rapport aux autres favoris au classement général. Le Slovène s'est emparé du maillot jaune et dispose de 45 secondes d'avance sur Remco Evenopoel et (Soudal-Quick Step) de 50 sur son grand rival, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike).

11:45 - Une étape promise aux sprinteurs Après une 4e étape animée dans les Alpes, le peloton va retrouver des routes plus plates lors de la 5e étape, longue de 177,4 km, ce mercredi. Seuls deux petits cols de quatrième catégorie sont répertoriés aujourd'hui sur la route entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas, dans l'Ain, qui accueille le Tour pour la première fois. Les équipes devraient se départager lors d'un final promis à un sprint massif.