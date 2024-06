Gains du Tour de France 2024 : les primes dévoilées, le détail de tous les montants

Découvrez la dotation complète pour le Tour de France 2024 qui n'évolue pas par rapport à celle de 2023.

Pour cette édition 2024 du Tour de France, les gains ne changent par rapport à la précédente édition. Le vainqueur du classement général et du Maillot Jaune repartira de Paris avec 500 000 euros alors que le 2e et 3e repartiront avec 200 et 100 000 euros. Le porteur du maillot vert à l'arrivée touchera 25 000 euros alors que les coureurs qui termineront deuxième et troisième récolteront respectivement 15 000 euros et 10 000 euros. Les mêmes sommes seront attribuées aux trois premiers du classement général final du meilleur grimpeur. Pour le maillot de meilleur jeune, le vainqueur percevra 20 000 euros, le deuxième et troisième auront respectivement le droit à 15 000 euros et 10 000 euros. Enfin, la formation qui terminera en tête du classement par équipes touchera un chèque de 50 000 euros, contre 30 000 euros pour la deuxième et 20 000 euros pour la troisième.

Classement général

Dotation attribuée aux dix premiers du classement général final du Tour de France 2024 1er 500 000 euros 2e 200 000 euros 3e 100 000 euros 4e 70 000 euros 5e 50 000 euros 6e 23 000 euros 7e 11 500 euros 8e 7 600 euros 9e 4 500 euros 10e 3 800 euros

A noter que la prime quotidienne versée au porteur du maillot jaune est de 500 euros. Au classement général final, les primes sont versées à tous les coureurs classés. A partir de la vingtième place, la somme allouée est de 1 000 euros.

Classement des étapes

Dotation attribuée aux dix premiers de chaque étape du Tour de France 2024 1er 11 000 euros 2e 5 500 euros 3e 2 800 euros 4e 1 500 euros 5e 830 euros 6e 780 euros 7e 730 euros 8e 670 euros 9e 650 euros 10e 600 euros

Les primes sont versées aux vingt premiers de chaque étape, les coureurs classés du 15e au 20e rang touchant la somme de 300 euros.

Classement du maillot à pois (meilleur grimpeur)

Le vainqueur final de ce classement remporte la somme de 25 000 euros, le 2e 15 000 et le 3e 10 000. La rente quotidienne du porteur du maillot à pois est de 300 euros. Des primes sont également attribués au sommet des cols répertoriés.

Hors catégorie : 800 € (1er), 450 € (2e) et 300 € (3e)

1ère catégorie : 650 € (1er), 400 € (2e) et 150 € (3e)

2e catégorie : 500 € (1er), 250 € (2e)

3e catégorie : 300 € (1er)

4e catégorie : 200€ (1er)

Classement par points du maillot vert (meilleur sprinteur)

Le vainqueur final de ce classement remporte la somme de 25 000 euros. La rente quotidienne du porteur du maillot vert est de 300 euros. Les trois premiers des sprints intermédiaires quotidiens obtiennent en outre 1 500€, 1 000€ et 500€

Classement du maillot blanc (meilleur jeune)

Le vainqueur final de ce classement remporte la somme de 20 000 euros. La rente quotidienne du porteur du maillot blanc est de 300 euros.

Classement par équipes

L'équipe qui finit en tête de ce classement à la fin du Tour touche 50 000 euros. À chaque étape, l'équipe vainqueur remporte 2 800 euros.

Classement de la combativité

Le vainqueur final de ce classement, le Super combatif, remporte la somme de 20 000 euros. Le plus combatif de l'étape remporte 2 000 euros.

Prix Henri-Desgrange,

La somme de 5 000 euros est versée à celui qui passera en tête de la Cime de la Bonette lors de la 19e étape.