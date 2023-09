Championnats d'Europe de cyclisme 2023 : favoris, chaîne TV... Le programme complet !

Découvrez le programme complet des championnats d'Europe de cyclisme sur route, qui se déroulent cette semaine à Drenthe aux Pays-Bas.

Les championnats d'Europe de cyclisme commencent ce mercredi 20 septembre avec les épreuves de contre-la-montre, et se poursuivront jusqu'en fin de semaine avec la course en ligne hommes Elite en conclusion dimanche après-midi. Pour le contre-la-montre masculin, les Français présentent deux outsiders avec Rémi Cavagna et Bruno Armirail. De nombreux spécialistes seront présents : les favoris sont Stefan Küng, Wout Van Aert, Geraint Thomas, Joshua Tarling ou encore Nelson Oliveira. Chez les femmes, Juliette Labous et Audrey Cordon-Ragot pourraient très bien figurer aussi. Les favorites sont Marlen Reusser (championne en titre), Riejanne Markus, Cecilie Uttrup Ludwig et Lotte Kopecky.

Les Français arrivent bien armés chez les hommes pour la course en ligne, avec notamment Christophe Laporte, qui sera l'un des favoris dimanche. Il sera accompagné par Arnaud Démare, Benoït Cosnefroy, Axel Zingle, Florian Sénéchal, Matîs Louvel, Clément Russo et Sandy Dujardin. Les favoris annoncés sont le Danois Mads Pedersen, le Néerlandais Olav Kooij et surtout les Belges Wout Van Aert et Arnaud De Lie. L'Italie a aussi de nombreuses cartes pour jouer la victoire (Filippo Ganna, Elia Viviani, Matteo Trentin) tout comme la Norvège (Alexander Kristoff, Rasmus Tiller, Søren Wærenskjold). Le vainqueur sortant Fabio Jakobsen ne participe pas cette année.

Chez les femmes, la France aura les mêmes leaders que pour le chrono : Juliette Labous et Audrey Cordon-Ragot. Les Néerlandaises font figure de favorites, avec Lorena Wiebes et Demi Vollering notamment. L'Italie a une équipe homogène pour la course féminine aussi, avec en particulier Elisa Balsamo et Silvia Persico. Lotte Kopecky, Liane Lippert et Kasia Niewiadoma se mêleront à la lutte également. Même sur un parcours relativement plat, on devrait assister à une course de mouvement, comme sur beaucoup de championnats.

Le profil de la course en ligne :

© La Flamme Rouge, UCI

Chez les hommes comme chez les femmes, la course en ligne se disputera sur un circuit plat de 13,7 kilomètres avec comme seule difficulté le Col de Vam, long de seulement 600 mètres à 6% mais comportant une portion pavée à son sommet qui pourrait faire des différences. La route est étroite et très sinueuse sur le circuit et cela pourrait favoriser une course débridée, surtout si le vent s'en mêle. Surtout, l'arrivée sera jugée au sommet du Col de Vam, ce qui pourrait compliquer la tâche des purs sprinteurs.

Programme complet des championnats d'Europe de cyclisme :

Mercredi 20 septembre :

09 h 00 – 10 h 10 : CLM Femmes Juniors (20,6 km)

10 h 25 – 11 h 45 : CLM Hommes Juniors (20,6 km)

12 h 00 – 12 h 45 : CLM Femmes U23 (20,6 km)

13 h 05 – 14 h 10 : CLM Hommes U23 (20,6 km)

14 h 30 – 15 h 50 : CLM Femmes Élite (29,5 km)

16 h 15 – 17 h 45 : CLM Hommes Élite (29,5 km)

Jeudi 21 septembre :

12 h 45 – 14 h 25 : Relais mixte Juniors (38,4 km)

15 h 30 – 17 h 10 : Relais mixte Élite (38,4 km)

Vendredi 22 septembre :

9 h 30 – 12 h 45 : Course en ligne Hommes U23 (136,5 km)

14 h 30 – 17 h 10 : Course en ligne Femmes U23 (108 km)

Samedi 23 septembre :

9 h 00 – 11 h 45 : Course en ligne Hommes Juniors (111 km)

13 h 45 – 17 h 00 : Course en ligne Femmes Élite (131,3 km)

Dimanche 24 septembre

9 h 00 – 11 h 15 : Course en ligne Femmes Juniors (69 km)

12 h 15 – 17 h 00 : Course en ligne Hommes Élite (199,8 km)

Sur quelle chaîne regarder les championnats d'Europe de cyclisme ?

Les championnats d'Europe de cyclisme seront à suivre en direct sur Eurosport et La Chaîne L'Équipe.