Chris Froome fait la présentation de son vélo à la sauce TikTok, sa vidéo fait mourir de rire la Toile

L'ancien vainqueur du Tour de France Christopher Froome a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il présente son vélo dans une parodie plutôt originale...

Christopher Froome est loin d'être un inconnu en France et dans le monde du sport. Le Britannique est l'une des légendes du cyclisme et est d'ailleurs toujours en activité au sein de l'équipe UCI World Tour, Israël-Premier Tech. Vainqueur du Tour de France à quatre reprises (2013, 2015, 2016, 2017), Chris Froome a souvent été contesté et n'était pas forcément un coureur apprécié lors de son règne. Victime de sobriquets, de sifflets lors de son passage dans les cols, ou même de jets de "pisse" comme il a pu le dénoncer à l'époque, le coureur né au Kenya a rongé son frein et est désormais un cycliste apprécié et particulièrement applaudi.

Etonnamment, ce revirement de situation est intervenu lorsque Chris Froome a délaissé les podiums, après sa terrible chute lors du Critérium du Dauphiné en 2019. Alors qu'il était lancé à 54 km/h dans une descente d'après son compteur, un coup de vent l'a précipité contre un mur, lui occasionnant une fracture ouverte du fémur, une fracture du coude, une fracture de la hanche, une fracture d'une vertèbre, une fracture du sternum, plusieurs côtes cassées... Une hémorragie lui fera perdre 2 litres de sang. Si tout aurait pu s'arrêter, il s'est battu pour revenir au plus haut niveau et même s'il ne gagne plus, son pari a est remporté.

Ce revirement est également du à la mentalité de Chris Froome, beaucoup plus relâché dans sa fin de carrière et capable d'une grande auto dérision. Le Britannique l'a encore prouvé dernièrement dans une vidéo où il présente son vélo à la manière d'une influenceuse TikTok présentant une voiture de grande marque. Rayon, bruit du "moteur", marque, Chris Froome joue la scène à fond avec une certaine réussite comme vous pourrez le constater ci-dessous.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien coureur de la Sky fait le buzz à travers une vidéo. Il y a quelques mois, Chris Froome était passé fortuitement dans un reportage du JT de 13h, sur France 2, à propos des incendies en forêt dans le Sud de la France. Habitant à Monaco, il avait été interpellé par un journaliste qui ne l'avait visiblement pas reconnu et l'avait qualifié de simple "randonneur à vélo".

Celui qui manie très bien le second degré avait partagé dès le lendemain sur l'application Strava sa sortie de la veille, longue de 180 kilomètres ! Pas mal pour un randonneur.

La dernière victoire majeure de Chris Froome sur le circuit remonte au Tour d'Italie il y a cinq ans déjà. Le signe d'un coureur sur le déclin à déjà 38 ans. Le quadruple vainqueur de la Grand Boucle a d'ailleurs été privé de Tour de France en 2023. "J'avais tellement travaillé dur pour en arriver là. Cela a été une très grosse déception de ne pas avoir été retenu dans l'équipe pour le Tour. J'avais vraiment l'impression que je m'étais remis sur de bons rails. Je sentais que physiquement j'étais prêt. J'avais atteint mes objectifs en ayant mon poids de course. Je n'avais pas perdu de muscle", avait-il alors commenté, un peu amer cette fois.