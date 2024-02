"Faites preuve de plus de respect et de classe", la réponse cinglante de Marion Rousse à Patrick Lefevere

Dans un communiqué, la compagne de Julian Alaphilippe a réagi aux propos du manager de la Soudal Quick Step.

Dans une nouvelle interview dans les colonnes d'Humo, un journal flamand, le manager de la Soudal Quick Step s'est une nouvelle fois attaqué à Julian Alaphilippe et son manque de résultat. Une nouvelle attaque assez gratuite du patron belge alors que le Français entame sa saison européenne cette semaine.

Dans sa déclaration, Patrick Lefevere s'attaque au train de vie de Julian Alaphilippe, mais également à sa compagne Marion Rousse, directrice du Tour de France féminin. "Julian est un bon gars. Mais après avoir signé son méga contrat, on ne l'a plus vu, explique Lefévère. Trop de fêtes et trop d'alcool... Il est sérieusement sous le charme de Marion (ndlr : Rousse, sa compagne). Peut-être trop. [...] Julian est un jeune chien plein d'énergie, vous devriez le laisser traverser la cour de temps en temps. Et il faut aussi dire : jusqu'ici et pas plus loin. Il y a toujours un mauvais garçon en lui. J'aime mes coureurs, mais cela doit rester juste. En prenant de l'âge, vous devez davantage prendre soin de vous. Vous devez vous entraîner plus dur. "

Dans un communiqué publié ce mercredi 21 février, Marion Rousse a répondu avec franchise aux propos de Patrick Lefevere avec des propos justes et assez cohérents.

Pour rappel, Julian Alaphillipe est en fin de contrat cette année et ne sait pas encore ce que réserve son avenir à court terme. Sa non présence sur le prochain Tour de France est toutefois déjà acté.