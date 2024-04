DIRECT. Liège-Bastogne-Liège 2024 : Pogacar et van der Poel au chaud et à la chasse de neuf coureurs, suivez la course

"On sait que la tache sera très difficile pour jouer avec tous ces bons coureurs, et surtout Tadej. A mon avis, la grande bataille se fera dans La Redoute, un peu comme l'an passé avec Remco", a déclaré le coureur français avant ce Liège-Bastogne-Liège 2024.

Le froid et la neige pourraient venir perturber la course. Les conditions se durcissent à l'arrivée de ce Liège-Bastogne-Liège 2024.

Le Belge, qui s'est placé dans le Top 10 de Liège-Bastogne-Liège à trois reprises, vise encore mieux à l'occasion de cette édition 2024 : "J’étais sur le podium à l'Amstel (3e), pour la Flèche (9e) je n’ai pas eu la meilleure préparation, avec la naissance de ma deuxième fille mardi, donc j’espère avoir de meilleures jambes dans la course d'aujourd'hui. Mon cœur bat pour les classiques flamandes, mais j'aime aussi beaucoup faire les Ardennaises, je connais très bien la région. Avec la préparation que nous avons faite cette année, nous nous sommes entraînés en altitude à la fin du mois de mars et c’est aussi la raison pour laquelle j’ai de très bonnes jambes aujourd’hui".

Ils sont 175 à s'être élancés depuis Liège ce matin et quatre ont déjà remporté cette Doyenne. Wout Poels en 2016, Bob Jungels en 2018, Jakob Fuglsang en 2019 et Tadej Pogacar en 2021 qui vise cette année une deuxième victoire sur ce Liège-Bastogne-Liège 2024.

11:35 - Un point sur la course (204km)

Plus d'une heure et quart après le départ de ce Liège-Bastogne-Liège 2024, neuf coureurs sont partis en tête de la course et disposent d'une avance de 2'30". Gil Gelders (Soudal-Quick Step), Rémy Rochas (Groupama-FDJ), Enzo Leijnse (dsm-firmenich), Christian Scaroni (Astana), Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty), Ivan Romeo (Movistar), Fabien Doubey, Paul Ourselin (TotalEnergies) et Loïc Vliegen (Bingoal WB) sont partis au 2e km.