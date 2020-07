Manchester City - Liverpool : pronostic, compo et diffusion TV du match

CITY - LIVERPOOL. Les Reds, déjà assurés du titre de champion d'Angleterre de football, se déplacent à Manchester, ce jeudi 2 juillet 2020, sur la pelouse de leur dauphin. TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ? Le point, également sur la composition et la cote des deux équipes.

C'est un match en forme de passation de pouvoir qui clôturera ce soir la 32e journée de Premier League : Liverpool (86 points), officiellement sacré la semaine dernière, rend visite à Manchester City (63 points), titré l'an passé et qui occupe actuellement la deuxième place du classement. Même si la formation de Jürgen Klopp a juré qu'elle préparerait cette rencontre avec beaucoup de sérieux ("Nous ne défendrons pas ce titre, nous attaquerons le prochain, nous ne sommes pas fatigués et serons prêts", a notamment déclaré le manager allemand), ce sont malgré tout les Citizens, à domicile, qui partent avec la faveur des pronostics, au regard des chiffres publiés sur les sites de paris en ligne. La cote de victoire des hommes de Pep Guardiola s'établit en effet autour de 2 euros pour 1 euro parié, tandis que celle du résultat nul ressort à un peu moins de 4 euros, et celle du succès des Reds à environ 3,40 euros.

Aucune diffusion en clair n'est programmée à la TV française pour ce choc entre Manchester City et Liverpool mais il sera possible de voir le match en direct à la fois sur Canal+ et sur la chaîne RMC Sport 1, disponibles sur abonnement (le programme TV). Rendez-vous à 21h15, heure française, pour le coup d'envoi.

Si vous préférez regarder ce match City - Liverpool en streaming sur Internet, rendez-vous soit sur le site web mycanal, soit sur la plateforme de RMC Sport. Dans les deux cas, l'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement.

La composition de départ de Man. City devrait à nouveau s'articuler en 4-3-3 ce soir. Sergio Aguero, blessé, et Fernandinho, suspendu, manquent à l'appel. Du côté des Reds, Matip est indisponible tandis que Shaqiri et Milner sont incertains.