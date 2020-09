"France - Croatie : les Bleus vainqueurs d'un match fou, le résumé en vidéo"

RESULTAT FRANCE - CROATIE. Malmenée en première période, l'équipe de France, très réaliste, a finalement dominé la Croatie, ce soir, en Ligue des nations, sur le score de 4-2, grâce à des buts de Griezmann, Livakovic contre son camp, Upamecano et Giroud. Découvrez les buts en vidéo et le résumé du match.

23:30 - Le résumé du match Deux ans après la Coupe du monde 2018, l'équipe de France retrouvait la Croatie, ce soir, et a infligé à son adversaire la même punition que lors de la finale du Mondial, en écrivant un scénario assez semblable : d'abord malmenée par les hommes de Zlatko Dalic, les Bleus ont finalement fait preuve d'un réalisme épatant pour mener à la mi-temps (2-1) et montré un peu plus d'entrain pour creuser l'écart en seconde période (4-2). Les hostilités étaient ouvertes à la 16e minute par Dejan Lovren, auteur d'un joli but du pied gauche qui venait récompenser le bon début de match de sa sélection. Battue dans les duels, approximative sur le plan technique, l'équipe de France éprouvait ensuite toutes les peines du monde à créer le danger dans le camp adverse, avant de se réveiller de manière inattendue : coup sur coup, Griezmann (43e), à la conclusion d'une jolie combinaison, puis Martial (aidé par le gardien adverse, 45e)), servi par Ben Yedder, permettaient aux Bleus de mener à la pause de manière inespérée. Au retour des vestiaires, la Croatie répliquait par l'intermédiaire de Brekalo, tout juste entré en jeu, qui parvenait à trouver à la faille de trois milieux défenseurs, mais le dernier mot revenait aux hommes de Didier Deschamps, auteurs dedeux nouveaux buts inscrits grâce à ue tête sur corner de Dayot Upamecano et un penalty d'Olivier Giroud. La fin de la rencontre a été marquée par l'entrée en jeu d'Eduardo Camavinga, très à son avantage pour sa première sélection. Prochain rendez-vous pour l'équipe de France : le dimanche 11 octobre prochain au Stade de France, face au Portugal, toujours en Ligue des nations.

23:27 - Le penalty de Giroud en vidéo Olivier Giroud a inscrit le but du break en prenant le gardien adverse à contre-pied sur ce penalty : #FRACRO

4-2

⏱ 77’

⚽️ Giroud à son tour buteur dans ce match ! L’attaquant de Chelsea transforme le penalty obtenu suite à une main croate dans la surface.

???? Revivez le 4ème but des Bleus face à la Croatie !https://t.co/zfFrzovw9x — TF1 (@TF1) September 8, 2020

23:21 - Le but d'Upamecano en vidéo Dayot Upamecano s'est offert sa première réalisation sous le maillot des Bleus pour sa deuxième sélection : #FRACRO

3-2

⏱ 65’

⚽️ Upamecano permet aux Bleus de mener de nouveau au score, grâce à sa puissante reprise de la tête qui trompe le gardien croate ! C’est son 1er but en sélection ????

???? Revivez le but de Upamecano en vidéo !https://t.co/l4BleMN95c — TF1 (@TF1) September 8, 2020

23:19 - Le but de Livakovic contre son camp en vidéo A la 45e minute, Anthony Martial a profité de la complicité du gardien adverse pour donner l'avantage à l'équipe de France : #FRACRO

2 – 1

⏱ 45’+1

⚽️ Les Bleus prennent l’avantage dans ce match ! Martial se jette pour reprendre un centre parfait de Ben Yedder, et inscrit le 2nd but de l’Équipe de France !

???? Revivez le but de Martial en vidéo !https://t.co/gngByjRN8Q — TF1 (@TF1) September 8, 2020

23:16 - Le but de Griezmann en vidéo Le premier but des Bleus, ce soir, signé Antoine Griezmann, après une belle action française : #FRACRO

1 – 1

⏱ 42’

???? Une superbe combinaison et une reprise de volée de Griezmann ont permis aux Bleus de revenir au score face à la Croatie !

???? Revivez le but de Griezmann en vidéo !https://t.co/YSkf6y3vig — TF1 (@TF1) September 8, 2020

22:58 - Camavinga : "De la joie et de la fierté" La réaction d'Eduardo Camavinga, au micro de TF1, après ce match France - Croatie, synonyme de première sélection (réussie) pour le jeune milieu de terrain du Stade Rennais : "Je ressens de la joie et de la fierté, pour ma famille, pour tous les Français (...) J'ai souvent joué avec les plus vieux et je pense que c'est ce qui m'a permis d'acquérir une certaine maturité (...) J'ai été très bien accueilli en équipe de France, on m'a mis à l'aise et tout s'est bien passé. J'espère revenir".

22:53 - Martial satisfait de sa prestation Anthony Martial, tout sourire, s'est lui aussi confié au micro de Frédéric Calenge il y a quelques instants : "Cela fait longtemps que je n'étais pas venu en équipe de France, j'avais à cœur de faire gros match. J'ai marqué (NDLR : le but a finalement été attribué au gardien croate contre son camp), j'a réussi une passe décisive donc je suis content".

22:49 - Deschamps : "On a pris confiance" Didier Deschamps vient de s'exprimer au micro de TF1, pour livrer son analyse de ce France - Croatie : "On a fait une meilleure deuxième période, ce n'était pas difficile... On a pris confiance, on a plus joué vers l'avant (...) Cela n'a pas été simple sur ces deux matchs, on a mis davantage la manière aujourd'hui, sauf sur les 30 premières minutes, où on a ét battu sur l'agressivité (...) Ce système a des avantages et des inconvénients, c'est normal qu'on soit dans la difficulté. Cela demande de la répétition et des automatismes".

22:44 - La France toujours deuxième du groupe 3 Malgré cette deuxième victoire en deux matchs, l'équipe de France est toujours devancée par le Portugal au classement de sa poule, à la différence de buts. La sélection lusitanienne s'est en effet imposée ce soir sur le score de 2-0 en Suède, grâce à un doublé de l'incontournable Cristiano Ronaldo.

22:37 - C'est terminé ! La France s'impose face à la Croatie Après une dernière action menée par Anthony Martial et finalement avortée, l'arbitre roumain Ovidiu Hațegan siffle la fin du match. L'équipe de France l'emporte sur le score de 4-2 après avoir pourtant livré une première période médiocre.

22:33 - 4 minutes de temps additionnel Le temps réglementaire est écoulé mais l'arbitre a signifié qu'il y aurait quatre minutes de temps additionnel dans ce match.

22:30 - Les Bleus gèrent la fin de match Malmenée en première période, l'équipe de France s'achemine finalement vers la victoire. Les hommes de Didier Deschamps ont récupéré la possession face à une équipe de Croatie qui semble émoussée.

22:26 - Joli numéro de Camavinga sur le côté droit Eduardo Camavinga est entré sans complexe dans ce match et s'illustre encore avec cette accélération et ce débordement sur le flanc droit. Le jeune milieu de terrain adresse ensuite un centre qui oblige la défense croate à dégager en corner. C'est tiré par Fekir mais cela ne donne rien.

22:22 - Griezmann remplacé Nabil Fekir fait son entrée en jeu à la place d'Antoine Griezmann alors que nous en somme à la 77e minute de jeu dans ce France - Croatie.