"Reims - PSG : Paris gagne grâce à Icardi, le résumé du match"

REIMS - PSG. Le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse du Stade de Reims, dimanche soir lors de la 5e journée de Ligue 1, sur le score de deux buts à zéro, grâce à un doublé signé Mauro Icardi. Découvrez le résumé du match.

23:25 - Paris enchaîne grâce à Icardi Avant la suspension pour quatre matches d'Angel Di Maria, Thomas Tuchel n'a pas manqué l'occasion d'aligner d'entrée, à Reims en clôture de la 5e journée de Ligue 1, son quatuor offensif composé de Di Maria, Neymar, Icardi et Mbappé. Très en jambes, même si Di Maria a semblé un ton en-dessous, ils ont grandement contribué à la victoire du Paris Saint-Germain ce dimanche soir, la troisième consécutive en Ligue 1, après les deux défaites initiales contre Lens et l'OM. Mauro Icardi, qui n'avait plus en L1 depuis fin février, a signé un doublé (9e et 62e) qui va lui faire beaucoup de bien sur le plan de la confiance. Pourtant, les Parisiens auraient pu se mettre bien plus tôt à l'abri, mais ont raté énormément d'occasions, que ce soit Neymar (43e et 90e), Mbappé (6e et 82e), Draxler (12e) ou encore Sarabia (87e). Cela a failli leur coûter cher, car Boulaye Dia n'est pas passé loin de l'égalisation juste après son entrée en jeu (60e), touchant le poteau. C'était juste avant qu'Icardi ne fasse le break. Enfin lancé, Paris affrontera Angers vendredi prochain au Parc des Princes (21 heures). Reims, de son côté, n'aura pas forcément un match plus facile, à Rennes, dimanche (17 heures.

23:16 - PSG-Marquinhos: "Très positif" Marquinhos, brassard de capitaine au bras, s'est arrêté au micro de Téléfoot après cette victoire du Paris Saint-Germain à Reims, satisfait de la prestation de ses coéquipiers: "C'est une victoire avec deux buts d'un attaquant qui avait besoin de marquer pour prendre confiance, donc c'est très bien. On est arrivés avec une équipe offensive et on savait qu'il fallait que tout le monde s'aide, surtout à la perte du ballon. Il fallait être bien en place afin d'avoir un bon pressing. C'est aussi le moment de faire des tests dans la saison, il y a des objectifs importants qui vont arriver très vite et il faut qu'on ait des cartes à la main. C'est très positif et ça donne confiance. Cela montre que le travail collectif est vraiment bien fait. Le coach nous montre des pressings et des récupérations de balle hautes. Sur les trois dernières matches depuis Marseille, l'équipe est bien et monte en puissance. C'est encore le début de saison et je pense qu'on peut faire mieux mais pour un début de saison, c'est très important de gagner et pour nous, défenseurs, c'est très important aussi de ne pas prendre de buts."

23:08 - Icardi signe son retour Très critiqué lors de la reprise de la Ligue des champions qu'il avait traversé comme un fantôme mais aussi depuis la reprise de la Ligue 1, Mauro Icardi a peut-être signé son grand retour ce soir à la pointe de l'attaque du PSG. Très bon dans les remises et dans le jeu sans ballon, l'Argentin a signé un doublé, à chaque fois servi idéalement par Kylian Mbappé, pour ses premiers buts en Ligue 1 depuis fin février. Il a d'abord trompé Rajkovic d'une frappe croisée bien sentie en début de match (9e) avant de doubler la mise devant un but vide (62e). De bon augure pour le Paris Saint-Germain.

22:59 - Troisième victoire de suite pour le PSG Après Metz (1-0) et Nice (3-0), le PSG vient de signer ce dimanche soir sa troisième victoire consécutive en Ligue 1 sans encaisser de but, à Reims (2-0). Un troisième succès de rang qui permet au club parisien de remonter à la 7e place, à quatre points du leader, Rennes, et à un point de la troisième place, occupée par Saint-Etienne. Reims, malgré un match encourageant, n'avance pas et reste 19e, avec un seul point pris en 5 matches.

22:51 - ⏰ FIN DU MATCH ! Le PSG s'impose à Reims (0-2) ! C'est terminé au stade Auguste-Deleaune ! Le Paris Saint-Germain s'impose logiquement à Reims (0-2), grâce à un doublé de son buteur argentin Mauro Icardi (9e et 62e).

22:48 - Neymar frappe à côté ! Neymar se procure un coup franc très dangereux, plein axe à l'entrée de la surface, après un raid solitaire. C'est le Brésilien qui se charge de le frapper mais le ballon fuit le cadre pour quelques centimètres !

22:46 - Cinq minutes de temps additionnel M. Buquet accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette rencontre entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain, principalement à cause des changements et du VAR, qui a mis du temps à vérifier le but d'Icardi.

22:44 - Sarabia frappe au-dessus Pablo Sarabia hérite d'un ballon qui traînait dans la surface après un centre de Florenzi venu de la droite. L'Espagnol choisit de frapper fort mais le ballon passe largement au-dessus du but rémois !

22:41 - PSG: Diallo entre en jeu Auteur d'une très belle rencontre en défense centrale avec Marquinhos, Presnel Kimpembe, qui a des douleurs récurrentes à un genou, laisse sa place à Abdou Diallo pour la fin de match.

22:38 - Mbappé manque le cadre ! Quelle occasion pour le PSG ! Neymar trouve Di Maria dans la profondeur d'une passe superbe et l'Argentin remise en une touche dans la surface pour Kylian Mbappé. Arrivé lancé, le Français manque complètement son plat du pied... et il s'en veut !

22:36 - Reims: Cassama laisse sa place Auteur d'un bon match en tant que sentinelle au milieu du terrain malgré la défaite qui se profile, Cassama laisse sa place à Hornby du côté du Stade de Reims.

22:33 - PSG: Icardi et Di Maria remplacés Thomas Tuchel effectue à nouveau deux changements d'un coup. Le buteur du soir, Mauro Icardi, et Angel Di Maria sont remplacés par Pablo Sarabia et Kays Ruiz, un jeune joueur du centre de formation parisien.

22:29 - Foket écope d'un jaune Thomas Foket écope d'un carton jaune après une faute grossière sur Kylian Mbappé qui était parti dans la profondeur sur une passe de Neymar. Le coup franc qui suit ne donne rien pour le PSG.

22:28 - Moins de 20 minutes à jouer Il reste un peu moins de 20 minutes aux joueurs du Stade de Reims pour tenter de revenir, alors qu'ils accusent deux buts de retard maintenant. Avec en plus le match de Coupe d'Europe disputé jeudi dans les jambes, cela va être dur pour les Rémois.