Aminata Diallo (PSG) : garde à vue levée, où en est l'enquête sur l'agression de Kheira Hamraoui ?

HAMRAOUI. Mise en garde à vue après l'agression de Kheira Hamraoui, Aminata Diallo a finalement été libérée sans aucune charge retenue contre elle.

[Mis à jour le 12 novembre à 10h00] Une affaire bien mystérieuse au PSG. Suite à l'agression de Kheira Hamraoui dans la nuit du 4 novembre à la suite d'une soirée organisée dans un restaurant du bois de Boulogne où étaient rassemblés l'ensemble des joueuses et le staff parisien, sa coéquipière Aminata Diallo a été placée en garde à vue avant d'être libérée ce jeudi 11 novembre. "Il n'y a pas de charge suffisante en l'état pour requérir une mise en examen. L'enquête se poursuit" a expliqué la magistrate.

Selon L'Equipe qui relate les faits, alors qu'elles viennent de déposer leur partenaire devant chez elle, Aminata Diallo et Kheira Hamraoui voient surgir deux inconnus, le visage cagoulé. Les deux hommes auraient demandé aux deux joueuses d'ouvrir leur porte. Kheira Hamraoui tente de résister alors que son agresseur s'est emparé d'une barre de fer. Une fois au sol, elle reçoit plusieurs coups violents au niveau des jambes. Durant cette agression, sa coéquipière était tenue en respect par le second inconnu mais n'a pas été violentée. Toujours selon L'Equipe, Kheira Hamraoui a confié ses doutes sur l'attitude d'Aminata Diallo. Elle avait trouvé "bizarre" que sa coéquipière roule à faible allure après avoir déposé Sakina Karchaoui. La milieu de terrain aurait indiqué avoir roulé "doucement" car la rue dans laquelle elle se trouvait était " étroite".

Aminata Diallo impliquée dans l'agression de Kheira Hamraoui ?

Pourquoi la joueuse du PSG, coéquipière de Kheira Hamraoui, a été placée en garde à vue ? Selon plusieurs sources dont L'Equipe, la piste d'une rivalité interne au sein du PSG est notamment explorée. Après cette agression, la joueuse n'a pas pu honorer sa place de titulaire en Ligue des champions face au Real Madrid alors qu'Aminata Diallo, sa concurrente au même poste, était titulaire. Appelée en équipe de France après deux ans d'absence, la joueuse a également du déclarer forfait et a été remplacée par... Aminata Diallo. De quoi justifier une garde à vue ? Selon L'Equipe, la joueuse se serait montrée " très coopérative " et " très correcte ". La milieu de terrain s'est défendue d'avoir la moindre implication dans cette agression et aurait également assuré n'avoir aucun intérêt à s'en prendre ainsi à sa coéquipière mais également amie Kheira Hamraoui.

Qui est Kheira Hamraoui ?

Kheira Hamraoui est une joueuse de football du PSG et une internationale française. Après un début de carrière au sein du Paris-Saint-Germain qui lui a permis de devenir une internationale française. Kheira Hamraoui passe deux saisons compliquées au sein de l'Olympique Lyonnais où elle n'est pas titulaire (elle remporte tout de même deux Ligues des champions et deux championnats). Afin de retrouver un temps de jeu plus important et sa place en équipe de France la joueuse signe au FC Barcelone en 2018. Pendant trois saisons, elle dispute plus de 90 matchs et remporte la Ligue des champions 2021. Toujours en 2021, la joueuse décide de quitter le Barça et retrouve le PSG.

Qui est Aminata Diallo ?

Aminata Diallo est une joueuse de football de l'équipe du Paris-Saint-Germain évoluant au poste de milieu de terrain. Âgée de 26 ans, la joueuse née à Grenoble, est également internationale française depuis 2017 et compte 7 sélections avec les Bleues. Après avoir débuté sa carrière à Claix et Arras, Aminata Diallo va évoluer pendant deux ans à Guingamp. C'est depuis 2016 qu'elle est devenue une joueuse du PSG même si elle a été prêtée pendant deux saisons, à Utah aux Etats-Unis puis à l'Atlético de Madrid.

Aminata Diallo et Kheira Hamraoui, deux joueuses de l'équipe de France

En concurrence au sein du Paris-Saint-Germain, Aminata Diallo et Kheira Hamraoui le sont également en équipe de France. Victime de l'agression, l'ancienne joueuse du Barça a du déclarer forfait et a été remplacée par Aminata Diallo. La première nommée a été rappelée pour la première fois depuis 2 ans et possède 36 sélections pour 3 buts alors que la seconde nommée en est à 7 sélections et 1 but depuis 2017.

Quelle est la réaction du PSG ?

Le PSG, au courant de l'affaire, avait fait un communiqué, prenant acte de la garde à vue d'Aminata Diallo. "Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d'Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l'encontre de joueuses du Club. Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis jeudi 4 novembre au soir, le Club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Le Club est attentif au déroulement de la procédure et étudiera les suites à y donner." Après sa remise en liberté, le PSG a de nouveau communiqué, "le club reste aux côtés de ses joueuses pour leur permettre de surmonter cette épreuve et retrouver rapidement de la sérénité. Le Paris-Saint-Germain réitère sa confiance dans la justice pour faire toute la lumière sur les événements"

Une affaire qui rappelle celle de Nancy Kerrigan ?

Si l'histoire se confirme et qu'Aminata Diallo est bien impliquée dans l'agression d'Hamraoui, cette affaire rappelle celle impliquant la patineuse Nancy Kerrigan, agressée à coups de barre métallique par le garde du corps de Tonya Harding sur la demande de son mari. Le 25 février 1994, Kerrigan décroche finalement la médaille d'argent aux JO alors qu'Harding, n'a jamais été à la hauteur durant ces JO. C'est finalement quelques jours plus tard, alors que son mari et le garde du corps expliquent depuis le début que cette dernière est au courant, que Tonya Harding avoue avoir été au courant de l'agression. Elle sera radiée à vie par la Fédération américaine avant d'écoper d'une lourde amende, d'heures de travail d'intérêt général et de trois ans de mise à l'épreuve.