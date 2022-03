"Barrages Coupe du monde 2022 : heures, chaînes TV des finales Europe et Afrique"

BARRAGES. Sept nouveaux billets pour la Coupe du monde 2022 au Qatar seront donnés mardi 29 mars après les deux "finales" des barrages de la zone Europe et les matchs retour du 3e tour de la zone. Heures des rencontres, diffusion TV, tout ce qu'il faut savoir sur les barrages du Mondial.

[Mis à jour le 29 mars 2022 à 10h00] Les zones Europe et Afrique vont connaître leur épilogue mardi 29 mars. Deux finales ont lieu sur le continent européen : Portugal - Macédoine, Pologne - Suède. Finaliste des barrages Europe après sa victoire (2-1) face à l'Autriche, le pays de Galles doit encore attendre le report de la rencontre entre l'Ecosse et l'Ukraine. En Afrique, les matchs retour des qualifications du 3e tour sont également prévus le même jour. Si certaines nations comme l'Algérie, l'Egypte ou la Tunisie ont pris les devants après la rencontre aller, tout peut encore se passer sur le continent africain où cinq pays se qualifieront pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Au total, sept nations décrocheront un billet pour le Mondial mardi 29 mars dans la soirée et rejoindront les 20 pays déjà qualifiés.

Initialement prévue sur W9, la finale de la voie C des barrages de la zone Europe entre le Portugal et la Macédoine du Nord a été déprogrammée par W9. Jugée sûrement moins attirante que Portugal - Italie, la diffusion de la rencontre est remplacée par le film Ghost, avec Patrick Swayze et Demi Moore. À défaut d'être diffusée à la télévision, la rencontre entre le Portugal et la Macédoine du Nord passera sur le digital où elle sera visible sur 6play. Concernant les rencontres des qualifications du 3e tour en Afrique, elles seront diffusées sur L'Equipe Live dans un multiplex comme à l'aller.

Ca passe pour le Portugal, la Macédoine du Nord, la Suède, la Pologne et le Pays de Galles à l'issue de ces premiers matchs de barrages. Ces équipes sont à une marche de la qualification. En raison de la situation internationale, le match Ecosse - Ukraine est en suspens. Voici les derniers résultats :

Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Cameroun... Ils sont nombreux à rêver d'une phase finale de Coupe du monde. Voici les derniers résultats du 3e tour des qualifications pour la zone Afrique :

Les barrages de la coupe du monde pour la zone Europe font suite à une phase d'éliminatoires par groupes. Dix équipes, qui ont terminé premières de leurs poules respectives, sont déjà qualifiées (voir le classement initial des groupes). Les dix meilleurs deuxièmes de chaque poule ainsi que les deux meilleurs vainqueurs de groupes de la dernière Ligue des Nations ont été repêchés pour les barrages. Il ne restera que trois qualifiés européens supplémentaires à l'issue de cette série de matchs.

Contrairement à l'Europe, la zone Afrique ne peut pas envoyer des équipes directement à la Coupe du monde. Après deux tours d'éliminatoires par groupes (voir les classements à l'issue de la 2e phase), les meilleures nations doivent passer un 3e tour sous forme de matchs aller-retour à élimination. Ce qui explique qu'on parle aussi de "barrages" sur ce continent. Cinq qualifiés sortiront de cette phase de barrages. Voici le tirage au sort complet de ces barrages retour de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022 programmés ce mardi 29 mars :