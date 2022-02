Nice - Marseille : pronostics, chaîne TV, compos...Toutes les infos du match

Nice - Marseille. Découvrez toutes les informations sur ce quart de finale de Coupe de France entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille.

Ce mercredi 9 février, à l'Allianz Riviera se joue le quart de finale de Coupe de France entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain, les hommes de Christophe Galtier ont envie de soulever cette coupe comme les Marseillais. Privé de ses supporters et de Boubacar Kamara, suspendu, l'OM va affronter Nice dans une finale avant l'heure.

À noter que Dimitri Payet va retrouver l'Allianz Riviera après les échauffourées du début de saison en Ligue 1 où l'international français avait relancé une bouteille dans les tribunes après l'avoir reçu près du poteau de corner. Une bagarre générale avait alors éclaté entre des supporters niçois et certains joueurs de l'OM. La rencontre avait été rejouée sur terrain neutre et Nice avait écopé d'un point de pénalité ferme.

Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, a tenu à calmer le jeu avant les retrouvailles avec Marseille : "En aucun cas je ne place le match sur l'historique de cette saison. Ce qui est passé est passé. Les gens me parlent de derby. Non : ce sera d'abord un match qui donne l'accès à une demi-finale."

À quelle heure débute Nice - Marseille ?

Le coup d'envoi de la rencontre de Coupe de France opposant Nice à Marseille est prévu à 21h15 depuis le stade Allianz Riviera de Nice.

Sur quelle chaîne suivre Nice - Marseille ?

Le match est diffusé sur Eurosport 2, détenteur des droits de la Coupe de France. France 3 diffuse également la rencontre en clair.

Pour suivre ce quart de finale de Coupe de France sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez aller sur France.tv Sport. Ou souscrire un abonnement sur l'application Eurosport ou MyCanal.

Quelles compositions probables pour Nice et Marseille ?

Nice : Bulka - Lotomba - Todibo - Dante - Bard - Stengs - Lemina - Rosario - Kluivert - Delort - Gouiri.

Marseille : Mandanda - Lirola - Saliba - Balerdi - L.Peres - V.Rongier - Ünder - Guendouzi - Gerson - Payet - Milik.

Quels pronostics pour ce quart de finale de Coupe de France ?

Vainqueur du PSG en huitièmes de finale, les joueurs de Christophe Galtier sont donnés favoris de ce choc face à Marseille en quart de finale de Coupe de France. Si vous souhaitez misez pour Amine Gouiri et ses partenaires, la cote de la victoire oscille entre 2,30 (Bwin) et 2,75 (Unibet). Mais si vous croyez plutôt à un exploit des Marseillais, sachez que la cote d'une victoire des hommes de Jorge Sampaoli varie entre 2,37 (Bwin) et 2,82 (Betclic).