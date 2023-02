Qui est Hiba Habouk, la femme de Achraf Hakimi ?

Accusé de viol, le footballeur marocain est marié avec Hiba Habouk, qui est-elle ?

Joueur du PSG et international marocain, Achraf Hakimi est accusé de viol par une jeune femme. Si une enquête a bien été ouverte lundi 27 février par le parquet, aucune plainte n'a été officiellement déposée. Si le latéral droit n'a pour le moment pas donné sa version des faits, ce dernier semblait être seul chez lui la nuit du samedi 25 février car sa femme et ses enfants étaient en vacances du côté de Dubai.

Hiba Habouk est une femme très connue en Espagne. Née à Madrid et âgée de 36 ans, l'Espagnole est une une actrice reconnue, notamment pour ses rôles dans des séries télévisées, en particulier pour celui de Fátima dans El Principe. Elle participera également à l'adaptation espagnole de Cheers en 2011. L'actrice a quatre frères et a grandi dans une famille musulmane. Hiba Habouk a fait ses études au Lycée Français de Madrid jusqu'à sa majorité, et y a développé une passion pour la littérature et le théâtre.

Deux enfants avec Hakimi

Depuis 2018, Hiba Habouk est en couple avec le joueur marocain Achraf Hakimi, avec qui elle a eu un fils prénommé Amín, le 11 février 2020. Elle accouchera de son deuxième fils Naim, le 12 février 2022. Hiba et Hakimi se sont mariés en 2020, mais les deux amoureux ont décidé de garder leur mariage loin des caméras et des médias avant de l'annoncer sur les réseaux.