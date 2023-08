Manchester United - Lens : heure et chaîne TV du match amical

Match de prestige pour le RC Lens qui affronte Manchester United samedi 5 août.

À Old Trafford, le RC Lens, deuxième de la Ligue 1 l'année dernière, va jouer un match de prestige face à Manchester United. Pour l'heure, la préparation des Anglais est assez compliquée avec trois importantes défaites contre le Borussia Dortmund (2-3), le Real Madrid (2-0) et Wrexham (1-3).

Le RC Lens poursuit de son côté assez tranquillement sa préparation estivale. L'équipe de Franck Haise reste sur un beau match nul (1-1) face au club allemand de Wolfsburg avant de concéder un nouveau match nul, à domicile, face au club italien du Torino dans un stade à guichets fermés. Ce sera la première rencontre entre United et Lens, un match particulier pour Raphaël Varane. "Vu qu'ils ont terminé deuxièmes de Ligue 1, la saison dernière, à seulement un point du vainqueur, le PSG, on a hâte d'accueillir le RC Lens à Old Trafford dans ce qui sera un match divertissant et compétitif pour nos fans" a expliqué le directeur sportif de Manchester United John Murtough.

Sur quelle chaine suivre Manchester United - Lens ?

La rencontre amicale entre les deux clubs sera à suivre sur les antennes de beIN Sports

À quelle heure suivre la rencontre ?

Le match amical entre les Lensois et les Mancuniens sera à suivre à partir de 13h45 en France.