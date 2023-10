Une star du football fait la fine bouche, il veut zapper la prochaine compétition avec son pays

C'est l'une des recrues phares de l'été et une star en club comme en sélection. Pourtant, il pourrait refuser de jouer la prochaine compétition internationale avec son équipe nationale.

Il a été l'un des plus gros investissements de son club cet été. Arrivé pour devenir un joueur clé de l'effectif, grâce à la confiance infaillible de son coach qui le connaissait bien, c'est un des gros échecs du début de saison. Alors qu'il s'est récemment qualifié pour une grande compétition continentale avec sa sélection, il pourrait ainsi finalement choisir de se concentrer sur son club et de ne pas participer à ce grand rendez-vous ! Le joueur serait tellement déterminé à réussir dans son nouveau club qu'il souhaiterait ne pas s'absenter.

Depuis qu'il a signé à Manchester United, il n'a pas toujours satisfait par ses performances. Pourtant, l'entraîneur Erik Ten Hag continue de lui accorder sa confiance après lui avoir donné le poste de titulaire. La tâche est ardue : il doit remplacer David De Gea, élu meilleur gardien de Premier League l'année dernière.

Il s'agit évidemment du Camerounais André Onana, recruté à l'Inter Milan contre plus de 50 millions d'euros lors du dernier mercato, notamment pour la qualité de son jeu au pied. Ses performances ne sont pas toujours au niveau en ce début de saison, même s'il n'est pas aidé par une défense fragile et maladroite dans les relances. Le penalty sauvé en Ligue des champions fin octobre contre Copenhague est une maigre éclaircie.

Pour montrer son dévouement à son club, Onana voudrait rester avec ses coéquipiers en janvier, quitte à rater la Coupe d'Afrique des Nations, la plus grande compétition africaine. Il doit théoriquement la disputer avec le Cameroun. Nouvel épisode d'une histoire complexe avec sa sélection : exclu du groupe camerounais pendant la Coupe du Monde 2022 pour raisons disciplinaires, Onana avait annoncé sa retraite internationale, mais il vient tout juste de revenir après avoir été rappelé pour le dernier match de qualification contre le Burundi.

Il pourrait donc à nouveau quitter, temporairement ou non, son équipe nationale. D'après les informations du Daily Mail, il aurait dit à son entraîneur Erik Ten Hag qu'il n'avait pas l'intention de rejouer avec l'équipe nationale et qu'il était réticent à jouer la CAN au début de l'année 2024. Le gardien camerounais souhaiterait remercier le technicien néerlandais, qu'il avait déjà connu à l'Ajax, pour sa confiance infaillible après ses erreurs contre le Bayern Munich et Galatasaray en Ligue des Champions.

Selon ESPN, le gardien aurait d'ailleurs dit à Erik Ten Hag, lors des négociations contractuelles cet été, qu'il était improbable qu'il rejoue en sélection. Il aurait finalement accepté de revenir cet automne, après neuf mois d'absence, sous la pression de la Fédération camerounaise et du gouvernement. S'il venait à disputer la CAN 2024, André Onana pourrait rater quatre matches de championnat, mais aussi les demi-finales de la Carabao Cup et un match de FA Cup si Manchester United se qualifie dans ces compétitions.