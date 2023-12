Tirage Euro 2024 : les Pays-Bas, l'Autriche et un barragiste pour les Bleus

Guy Stephan a répondu aux questions de TMC à l'issue de ce tirage au sort de l'Euro 2024 : "Il y a une inconnue dans ce groupe car on ne connaît pas le dernier adversaire. En revanche, on connaît bien les deux autres équipes. Les Pays-Bas sont une valeur sûre du football européen alors que l'Autriche est, selon moi, une équipe sous cotée. C'est, en plus, notre premier adversaire donc il faudra être prêt."

19:02 - Les premiers mots de Deschamps

Le sélectionneur des Bleus a réagit sur TMC au tirage au sort de cet Euro 2024 : "C'est un groupe difficile car on hérite des Pays-Bas. On les a battu deux fois mais ça reste un adversaire redoutable. On connaît aussi l'Autriche qu'on avait affronté en Ligue des nations. La présence des Pays-Bas rend ce groupe très dense c'est certain. C'est moins pire qu'en 2021. Il faudra être prêt tout de suite car ce sera impossible de monter en puissance. En préparation, on affrontera l'Allemagne et on verra ensuite quelles équipes seront disponibles."