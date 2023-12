Vous ne connaissez peut-être pas ce gardien de Ligue 1, et pourtant il porte son équipe grâce à ses arrêts. Les statistiques montrent même qu'il est le meilleur gardien d'Europe.

Alors que le PSG doit encore composer avec l'irrégularité de Gianluigi Donnarumma, qu'Anthony Lopes et Pau Lopez sous-performent pour l'OL et l'OM en ce début de saison, un gardien peu renommé de Ligue 1 porte son club cette année. Son équipe est actuellement la 6e meilleure défense du championnat de France, avec seulement 15 buts encaissés, et c'est en grande partie grâce à lui. En effet, il affiche des statistiques impressionnantes, prouvant qu'il a sauvé de nombreux buts pour son club cette saison.

Il peut être difficile de mesurer la qualité d'un joueur, en particulier d'un gardien, et de comparer des centaines de joueurs entre eux. Mais les statistiques permettent de porter un regard objectif, et traduisent souvent une bonne partie de la réalité. A ce petit jeu, c'est Arthur Desmas, gardien du Havre, qui tire son épingle du jeu. En comparant le nombre de buts qu'il a encaissés et le nombre de buts attendus après les tirs adverses, on réalise qu'il a sauvé pas moins de 7 buts pour son équipe depuis le début de saison, d'après les analyses du site Opta, spécialiste des statistiques sportives.

C'est beaucoup plus que tout autre gardien des cinq grands championnats européens : il est suivi par Alvaro Valles (Las Palmas, 4,7 buts sauvés) et Marcin Bulka (Nice, 4,5 buts sauvés) au classement. Opta mesure les buts attendus par les "post-shot expected goals", c'est-à-dire la somme des buts que chaque gardien aurait dû encaisser en moyenne dans chaque match, en prenant en compte la qualité de chaque tir adverse, ainsi que la position du tireur, la partie du corps utilisée, la position du gardien et des défenseurs...

Avant les interventions de son gardien, Le Havre n'est que la 13e défense de Ligue 1, et aurait dû encaisser 20 buts selon les buts attendus post-tir. En 14 matches, Arthur Desmas a sauvé en moyenne un but tous les deux matchs par rapport au niveau moyen des autres gardiens européens. C'est aussi le 3e gardien de Ligue 1 avec le plus haut pourcentage d'arrêts (78,3%), derrière Marcin Bulka et Gianluigi Donnarumma, mais qui subissent eux des frappes en moyenne plus lointaines et moins dangereuses.

Notons malgré tout que ces statistiques ne prennent par en compte les buts "contre son camp" : Le Havre en a encaissé deux cette saison, par Yoann Salmier contre Lille et par Arouna Sangante contre l'OM, qui ne sont donc pas mesurés pour Arthur Desmas (il a "statistiquement" encaissé 13 buts, et non 15). Mais sur les deux buts en question, Arthur Desmas n'est pas fautif et ne pouvait même absolument rien faire. Notons que même si ces deux buts lui étaient entièrement imputés, il resterait le meilleur gardien d'Europe avec 5 buts sauvés.

S'il est le meilleur d'Europe sur sa ligne depuis le début de saison, Arthur Desmas est relativement moyen dans ses relances et dans son jeu avec ballon, ainsi que dans ses sorties aériennes notamment. Dans ces domaines, il a des statistiques tout à fait correctes, mais qui ne sortent pas du lot, ni en Europe, ni en Ligue 1.