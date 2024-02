20e journée de Ligue 1 : le choc OL - OM en point d'orgue, le programme

La 20e journée de Ligue 1 se dispute ce week-end avec un gros choc en clôture de ce week-end.

La Ligue 1 fait son retour ce week-end avec dès vendredi, le match du Paris Saint Germain face au RC Strasbourg. À désormais deux semaines du huitième de finale face à la Real Sociedad, les Parisiens doivent monter en puissance pour faire le plein de confiance avant le grand rendez-vous de février. Solides leaders au classement de la Ligue 1, affichant un total de 44 points, six de plus que Nice et neuf de mieux que Brest, qui s'affrontent dimanche (17h05), les Parisiens abordent cette rencontre face à Strasbourg avec sérénité malgré l'alerte face aux Brestois la semaine dernière (2-2 après avoir menés 2-0).

Le choc OL - OM

Plusieurs mois après les incidents au Vélodrome et le visage ensanglanté de Grosso, mais également plusieurs semaines après la correction infligée par les Marseillais aux Lyonnais, ce match est très attendu des deux côtés. Tout d'abord du côté de l'OL qui va bien jouer le maintien cette saison et qui doit prendre le maximum de points à domicile, y compris face aux gros. Mais la situation est également inquiétante pour Marseille qui ne gagne pas, qui ne gagne plus même depuis plusieurs semaines et qui reste sur un match nul 2-2 face à Monaco à 11 contre 9.

Brest - Nice, quel dauphin pour Paris ?

C'est le deuxième gros choc de cette 20e journée de Ligue 1 entre Brest et Nice. Brest n'est plus vraiment une surprise cette saison. Solides et parfaitement gérés par Eric Roy, les Brestois restent sur un match nul plein de caractère face au PSG. Sur sa pelouse, face aux Aiglons, les Bretons peuvent revenir à égalité avec leur adversaire à la 2e place du classement. En revanche, en cas de faux pas, Nice pourrait s'envoler à la deuxième place et Brest voir ses concurrents revenir dans le bon wagon.

Le reste du programme

Les autres matchs de la journée de Ligue 1 verra notamment Rennes tenter de poursuivre sa belle série face à Montpellier, mais aussi Nantes à la relance face à Lens, Monaco face au Havre, Reims qui reçoit Toulouse, Lille face à Clermont et le duel de la peur entre Metz et Lorient, 15e et 19e de notre Ligue 1.