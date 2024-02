Un diner avec Macron et une nouvelle offre sur la table de l'émir du Qatar pour Mbappé ?

L'attaquant star de l'équipe de France a été invité par Emmanuel Macron à un diner en compagnie de l'émir du Qatar.

Va-t-il tenter de le convaincre de rester à Paris ? On le sait, Emmanuel Macron se dit "proche" de Kylian Mbappé, échangeant régulièrement avec lui, mais pas sur que cette fois l'attaquant français n'écoute le chef de l'Etat et prolonger son contrat au sein du club de la capitale.

En réalité, il s'agirait plutôt d'un diner d'affaires car Kylian Mbappé a été invité dans le cadre de la visite de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Il sera accompagné de son président Nasser Al-Khelaïfi et peut être certains de ses partenaires comme l'explique le Parisien.

Ce diner aura un cadre très géopolitique puisque les discussions tourneront autour du conflit entre Israël et le Hamas car l'émir du Qatar fait partie des acteurs majeurs dans les négociations autour cessez-le-feu et de la libération des otages avec notamment trois Français. On vous rassure, Kylian Mbappé n'assistera pas à cette conversation, ni même le président du PSG même si ce dernier sera à la table avec l'émir pour d'autres questions.

En revanche, il se murmure que l'émir du Qatar pourrait tenter de convaincre le Français de rester une ou plusieurs années supplémentaires en proposant une nouvelle offre au champion du monde.