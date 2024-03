"Attendez vous à l'inattendu", Pogba déjà de retour ? Son message énigmatique

Mercredi 20 mars, le champion du monde 2018 a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram ce mercredi 20 mars, Paul Pogba a délivré un message plutôt énigmatique, "Attendez vous à l'inattendu". En Anglais dans le texte, cette phrase est accompagnée d'une photo de lui en plein effort physique. Suspendu pour dopage depuis plusieurs mois, l'ancien champion du monde a été officiellement suspendu 4 ans de toute pratique liée au football. S'il espère faire son retour le plus vite possible (il a fait appel de la décision), l'ancien joueur de Manchester United est tout de même âgé de 31 ans et est en fin de carrière...

En attendant, ce message posté mercredi 20 mars pose quelques questions sur un éventuel retour à la compétition et pourquoi pas lors de la Coupe du monde à 7 de la Kings League de Gerard Piqué avec l'équipe de France du streameur Amine. Dix des douze joueurs de la sélection française seront sélectionnés via une candidature ouverte à tous. 50 potentiels joueurs seront présélectionnés pour passer des essais, afin de retenir les dix meilleurs qui participeront à la Kings World Cup. Enfin, deux joueurs seront directement choisis par Amine. Alors pourquoi pas ?