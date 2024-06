Euro 2024 : quel est l'état de santé de Varga ?

Le joueur hongrois est sorti sur civière après être resté de longues minutes au sol.

Draps tout autour du joueur et des soigneurs, visages inquiets, le match entre l'Ecosse et la Hongrie a failli tourné au drame ce dimanche soir pour le dernier match du groupe A de la phase de poules de cet Euro. Tout s'est déroulé à la 69e minute, l'attaquant de 29 ans, Barnabas Varga s'est effondré après un coup franc du capitaine de la Hongrie, Szoboszlai, sur lequel il a été percuté à la tête par le coude d'Angus Gunn, le gardien écossais. Dès les premiers instants, les joueurs tout autour ont compris la gravité de la blessure, exhortant les soigneurs à venir rapidement après avoir mis l'attaquant en position latérale de sécurité alors qu'il était en train de convulser.

Evacué à l'hôpital, le joueur a eu "plusieurs os du visage" brisés et a "subi une commotion cérébrale" a indiqué la Fédération hongroise dans un communiqué. "Il doit subir une petite opération mais il est dans un état stable", a expliqué l'attaquant Roland Sallai. On croise les doigts pour qu'il revienne vite. " Marco Rossi, le sélectionneur, est lui aussi revenu sur la frayeur vécue par ses joueurs en voyant leur collègue à terre : " Barnabas était inconscient, ses coéquipiers s'inquiétaient pour lui et parce que les médecins ont mis du temps à venir, sans doute parce que ceux-ci ne se rendaient pas compte de son état. Maintenant il est hors de danger. Il souffre d'une fracture ici (il montre le plancher orbital sous l'oeil gauche). Il va être opéré et ne pourra plus jouer avec nous dans cet Euro. "