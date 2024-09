LIGUE 1. Reims - PSG : un test en pointe, des joueurs Parisiens peuvent souffler

Le match entre le Stade de Reims et le Paris Saint Germain, qui sera dirigé par Jérémie Pignard, aura lieu à 21h ce samedi au Stade Auguste Delaune. Et vous êtes déjà pile où il faut : il sera à suivre en direct juste ici.

13:00 - Suivez Reims-PSG ce soir à partir de 21h !

Ce sera Reims pour le retour du PSG en Ligue 1 ce week-end. Alors que la 5e journée est lancée, le début de saison du Paris Sint-Germain en championnat ne pouvait pas être plus abouti. Après quatre journées, les hommes de Luis Enrique comptent quatre succès pour 16 buts marqués et seulement 3 encaissés. Jamais les Franciliens n'avaient commencé aussi bien le championnat. Pourtant, avant d'affronter Reims à l'extérieur, le champion de France a vu resurgir les doutes concernant sa force offensive ou plutôt l'identité de son attaquant providentiel.

La victoire de ce PSG là, arrachée face à Gérone mercredi dernier en Ligue des champions a mis en exergue quelques doutes sur l'animation offensive qui s'appuie souvent sur les exploits de Dembelé, Hakimi et Barcola, mais toujours pas sur l'attaquant de pointe. C'est Randal Kolo Muani qui aura une grosse carte à jouer sur le flanc de l'attaque parisienne ce samedi face aux Champenois. Après la blessure de Gonçalo Ramos en début de saison, Luis Enrique a préféré faire confiance à Marco Asensio en faux 9 plutôt qu'à l'ancien attaquant d'Eintracht Francfort. La blessure de l'Espagnol face à Gérone, oblige l'entraîneur parisien à redonner une chance à Kolo Muani. Intéressant dans son jeu dos au but et par sa capacité à temporiser et à attirer les défenseurs, l'international Français pèche encore dans la finition et ne montre pas assez de lucidité, du moins pas autant qu'avec les Bleus.