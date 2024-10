Eleven All Stars 2. France - Espagne : date, streamers, billets... Les infos d'El Partidazo 5

L'évènement Twitch de l'année fait son grand retour le 12 octobre prochain avec le match retour de l'Eleven All Stars, appelé El Partidazo 5.

Le 12 octobre prochain, le Eleven All Stars fait son grand retour, 2 ans après le succès phénoménal de la rencontre de foot en France au stade Jean-Bouin devant 20 000 spectateurs en furie et près d'1,2 million de spectateurs sur la plateforme Twitch, battant notamment le précédent record français détenu par Squeezie et le GP Explorer.

Pour ce match retour, très attendu après la victoire à l'aller des Français, Amine a une nouvelle fois appelé de nombreux streamers pour l'occasion. Michou, Inoxtag qui vient de gravir l'Everest ou encore Rivenzi, Bruce Grannec seront de la partie.

Le rappeur SDM sera présent en guest-star pour l'occasion alors que toute l'équipe sera coaché par Kameto et Saïd de la chaîne " PiedCarrés ". L'engouement a été impressionnant depuis plusieurs semaines, notamment lors de la sortie du maillot dans la boutique Nike qui a provoqué une file d'attente dans celui des Champs Elysées.

Les streamers espagnols annoncés :

Entraineur : Ibai Llanos.

: Ibai Llanos. Gardiens : Cacho y Darío MH.

: Cacho y Darío MH. Défenseurs : Juanfe, ViruZz, Mostopapi, PapiGavi, Guanyar, Xbuyer, Telmo Trenado, Adri Contreras, Pereira.

: Juanfe, ViruZz, Mostopapi, PapiGavi, Guanyar, Xbuyer, Telmo Trenado, Adri Contreras, Pereira. Milieux : Eric Ruiz, Folagor, Jonata, Juanki, Koko, Robledo, Xoán Ramos.

: Eric Ruiz, Folagor, Jonata, Juanki, Koko, Robledo, Xoán Ramos. Attaquants : DJMaRiiO, Spursito, Plex, Llobeti, Álex Silvestre, Mikel

Quand et où se déroule le match France Espagne ?

Le match se jouera le samedi 12 octobre au stade Cívitas Metropolitano de Madrid, doté de 70 000 places.

Comment suivre la rencontre ?

Vous pourrez suivre ce match en direct depuis la chaîne Twitch d'Amine

Les billets

Pour pouvoir se rendre sur place, vous devez vous rendre sur la plateforme partagée par DjMaRiiO, juste ici. Les prix débutant à partir de 13 euros pour pouvoir faire participer le plus grand nombre.