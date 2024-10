DIRECT. Eleven All Stars 2. France - Espagne : suivez le match

C'est enfin l'heure du match retour France - Espagne. L'évènement Twitch de l'année fait son grand retour ce samedi 12 octobre, avec le match retour de l'Eleven All Stars, appelé El Partidazo 5.

En direct

18:58 - La Marseillaise sifflée ! On s'y attendait un peu ! Ce Eleven All Stars 2 débute avec les hymnes et on ne perçoit même pas les notes de la Marseillaise tant elle est sifflée.

18:56 - Le cri de guerre des Bleus Les Français sont dans le tunnel et font monter l'ambiance avec un "Qui ne saute pas n'est pas français" !

18:53 - Les deux équipes dans le couloir ! On y est ! L'ambiance monte d'un coup au Wanda Metropolitano alors que les deux équipes sortent de leurs vestiaires pour pénétrer sur la pelouse ! Les hymnes vont retentir dans quelques instants.

18:49 - La compo de l'Espagne Et voici le onze de l'Espagne pour ce Eleven All Stars 2 : Cacho - Papi Gavi, Guanyar, Juanfe, Pereira - Jonata, Folagor, Robledo - DjMariio, Llobeti, Spursito.

18:42 - Une rivalité tenace La France et l'Espagne se livrent une bataille virtuelle depuis plusieurs années maintenant et elle se poursuit sur un terrain de football ce soir à l'occasion du Eleven All Stars 2. La Pixel War ou les enjeux autour des compétitions de Esport participent à cette rivalité. Nouvel acte ce soir !

18:35 - La compo française ! On connait la composition française avec une défense à cinq. Contrairement au match aller, Amine est replacé en 10 juste derrière Tiky et Zack Nani. Le XI des Bleus : Djilsi - Rivenzi, Tonton, Yannou, Carlito, Michou - Alonz, Boumé - Amine - Zack Nani, Tiky.

18:28 - L'accueil réservé à l'équipe française Le streamer AmineMaTue a publié une vidéo sur X où le bus français passe devant des supporteurs français et espagnols. Les Ibériques ont visiblement pas trop apprécié le passage du bus et ont jeté de l'eau sur le bus ce qui a fait plutôt rire le capitaine des Bleus.

18:21 - Un immense stade pour l'évènement Pour ce Eleven All Stars 2, les Espagnols ont pu s'installer dans le stade de l'Atletico Madrid, le Wanda Metropolitano. En effet, le match se tiendra dans l'antre des Colchoneros devant environ 40 000 supporteurs. L'enceinte a une capacité totale de 70 000 places et des spectateurs de dernière minute pourraient être attendus.

18:14 - Jour de fête nationale Ce 12 octobre est un jour très particulier en Espagne. En effet, c'est jour de fête nationale pour le pays ibérique. Les streamers français peuvent donc faire très mal aux Espagnols en s'imposant de nouveaux deux ans après leur premier succès.

18:07 - Une revanche La première édition de cet Eleven All Stars avait eu lieu en France au Stade Jean Bouin le 19 novembre 2022. Les streamers français emmenés par leur capitaine AmineMaTue s'étaient imposés sur le score de 2-0 dans un match sous tension. Aujourd'hui, les Espagnols, à domicile, espèrent prendre leur revanche.