Saint-Etienne - OM : la démonstration de Marseille qui se qualifie sans trembler, le résumé du match

L'AS Saint-Etienne a été sèchement battu par l'Olympique de Marseille ce dimanche à l'occasion du 32e de finale de la Coupe de France (0-4). Marseille sera au rendez-vous des 16es de finale.

En direct

16:55 - Le résumé du match L'OM corrige Saint-Etienne (4-0). Marseille rentre très sérieusement dans la rencontre et va concrétiser sa domination après une séquence catastrophique pour les Verts. Sissoko est, dans un premier temps, exclu pour un geste d'humeur. Dans la foulée, Greenwood marque un superbe but avec une volée parfaitement placée (22'). La double peine pour des Stéphanois qui ne vont plus parvenir à exister dans ce premier acte. Les Phocéens vont faire le break sur une superbe reprise de Rabiot (34'). Marseille reprend la deuxième période sur le même rythme. L'équipe phocéenne est pourtant piégée à l'heure de jeu. Fall est seul face à De Lange, l'élimine avec un crochet mais Balerdi fait un retour héroïque (60'). C'est le tournant de cette seconde période puisque même pas dix minutes après, Luis Henrique ajoute le troisième but phocéen qui met un terme au suspense (69'). De Zerbi en profite alors pour faire du changement et Rowe, entré en jeu, délivre un caviar pour Hojbjerg qui ajoute un quatrième but au compteur (81'). Ce sera le dernier de l'après-midi parfaite des Marseillais qui conclut l'année 2024 sur de très bonnes prestations. En revanche, pour les Verts la défaite est amère mais l'arrivée du nouvel entraineur Eirik Horneland après la trêve est porteuse d'espoirs.

16:45 - Balerdi satisfait "C'était important ce match. Je veux laisser un mot pour les supporteurs car ils ne sont pas là ce soir. On a joué pour eux. C'est un match difficile pour les défenseurs car on doit rester concentrés. Ne jamais rien lâcher c'est notre principe et une envie de l'entraineur. On doit tuer le match et on l'a bien fait", a expliqué le capitaine marseillais Leonardo Balerdi.

16:40 - "Pas aidé par l'arbitre", estime Cafaro "On avait pour but d'être solides défensivement mais le fait de jeu et l'arbitre nous ont pas aidé. C'est répétitif de la part des arbitres mais on doit faire mieux c'est sûr. C'est dur à 10 contre 11 face à l'OM. On se doit de faire mieux quand même", a réagit Mathieu Cafaro.

16:36 - C'est fini ! L'OM s'impose largement face à Saint-Etienne et rejoint logiquement les 16es de finale de la Coupe de France.

16:35 - Une minute de plus (90') Le temps additionnel de ce Saint-Etienne - OM vient de tomber.

16:34 - Miladinovic averti (89') A peine entré en jeu dans ce Saint-Etienne - OM, Miladinovic écope d'un avertissement.

16:32 - La frappe contrée de Garcia !! (87') Le cinquième but olympien n'était pas loin ! Garcia est servi sur le côté droit et prend sa chance. Sa frappe est déviée et est proche de tromper la vigilance de Maubleu.

16:31 - Le dernier changement de Saint-Etienne (86') Laurent Huard fait un dernier changement dans ce Saint-Etienne - OM avec l'entrée de Miladinovic à la place de Ekwah.

16:29 - Le drapeau se lève ! (85') Rowe est servi dans le dos de la défense et enchaine mais Maubleu fait un bel arrêt. De toute manière l'arbitre assistant lève son drapeau pour signaler une position de hors-jeu.

16:27 - Les tribunes se vident (82') Le quatrième but marseillais dans ce Saint-Etienne - OM a eu raison de quelques supporteurs stéphanois qui quittent les tribunes. En revanche, les virages donnent toujours de la voix.

16:25 - Hojberg alourdit l'addition !! (81') Le calice jusqu'à la lie pour les Stéphanois ! Hojbjerg se projette dans la surface et reprend du plat du pied le centre parfait de Rowe.

16:24 - Un changement stéphanois (80') Laurent Huard fait un nouveau changement dans ce Saint-Etienne - OM avec l'entrée de Stassin à la place de Cafaro.

16:22 - L'arrêt de Maubleu ! (77') Rowe parvient à frapper depuis l'entrée de la surface de réparation mais Maubleu se couche bien et fait l'arrêt.

16:19 - Un dernier changement pour l'OM (75') Roberto De Zerbi lance Cornelius pour le dernier quart d'heure de ce Saint-Etienne - OM. Il remplace Kondogbia.

16:19 - Deux jaunes (74') Abdelhamid et Rowe en sont presque venu aux mains et l'arbitre n'a pas du tout apprécié. Il adresse un carton jaune aux deux joueurs.

16:17 - Un rythme qui est retombé (73') Il y a désormais plus de gestion pour les Marseillais dans cette fin de Saint-Etienne - OM. Le troisième but a vraisemblablement mis fin au suspense dans cette rencontre.

16:16 - Une ambiance folle (71') Les supporteurs stéphanois sont absolument exemplaires malgré le sévère score que concède leur équipe dans ce Saint-Etienne - OM. Ils continuent de chanter comme si ils menaient au score.

16:14 - Et encore un double changement (69') Roberto De Zerbi profite de ce nouveau but marseillais pour faire encore deux changements. Merlin et Maupay sont remplacés par Garcia et Wahi pour les 20 dernières minutes de ce Saint-Etienne - OM.

16:13 - LUIS HENRIQUE MARQUE LE TROISIÈME BUT ! (68') Il y a de la réussite pour Marseille !! Sur une frappe contrée, Luis Henrique se retrouve seul dans la surface et allume à bout portant Maubleu. L'OM s'envole face à Saint-Etienne.

16:10 - Abdelhamid repousse (65') Le capitaine stéphanois est vigilant sur ce centre fort de Merlin au premier poteau. Sur l'action, Rowe a même perdu sa chaussure.

16:08 - Le premier ballon de Rowe (64') Sur son premier ballon, l'ancien joueur de Norwich met déjà le feu dans la défense adverse. Après une belle percée il tente de servir Koné mais c'est un petit peu trop appuyé.

16:07 - Un double changement pour Marseille (63') Voila les premiers changements marseillais de ce Saint-Etienne - OM. Koné et Rowe rentrent en jeu et remplacent les deux buteurs de ce match que sont Greenwood et Rabiot.

16:05 - LE RETOUUUUR DE BALERDI !! (60') Fall se retrouve totalement seul derrière le dos de la défense marseillaise. Il s'avance vers De Lange et l'élimine avec un crochet mais Balerdi fait un retour héroïque et sauve Marseille dans ce Saint-Etienne - OM.

16:03 - Et voila De Lange !! (59') Il suffisait d'en parler ! Jeffrey De Lange fait son premier arrêt dans ce Saint-Etienne - OM. Il couvre son premier poteau sur cette frappe puissante de Cafaro.