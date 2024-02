Le succès de Cyprien Sarrazin est hors du commun, il vient d'un changement très important dans sa carrière

Révélation de cette saison de ski alpin, Cyprien Sarrazin n'est pas là par hasard. Il a eu le déclic en mettent en place une préparation inédite.

Il a fait la une des journaux et a même eu droit à ses reportages dans les JT du 13h et du 20h sur TF1 et France 2. C'est dire l'exploit retentissant qu'a réalisé Cyprien Sarrazin en remportant la double descente de Kitzbühel, en Autriche, les 21 et 22 janvier dernier. Le dernier et unique Français à avoir réalisé un tel exploit était Luc Alphand en 1995, il y a donc près de 30 ans.

Mais au-delà de cette victoire, c'est toute la saison de Cyprien Sarrazin qui est fantastique. Agé de 29 ans, le Gapençais est pourtant sur le circuit mondial depuis 2016, mais n'a jamais eu de coup d'éclat. Enfin un tout de même, puisqu'il a remporté une victoire inattendue lors de sa septième course en s'imposant dans le géant parallèle d'Alta Badia en 2016.

C'est donc en 2023 puis en début d'année 2024 que Cyprien Sarrazin est devenu le roi incontesté de la descente enchaînant les podiums et les victoires. Avant l'épreuve de Chamonix en France, le skieur totalise 3 victoires avec les deux descentes de Kitzbühel, mais également celle de Bormio en Italie. S'ajoutent également deux podiums à Wengen avec deux 2e place. Mais pourquoi une telle réussite et si soudaine ?

Souvent freiné par les blessures, il a d'abord décide d'opérer un changement de discipline au courant de l'année 2021 en se concentrant sur les courses de vitesse que sont le super G et la descente. Cette bascule n'améliore pas vraiment ses résultats dans un premier temps puisqu'il intègre seulement trois fois le top 10 d'une course. Mais le skieur français a expliqué qu'il avait eu cette année un "déclic dans la tête" qui lui a permis d'enfin "s'autoriser à gagner" et d'éliminer ce qu'on appelle communément le syndrome de l'imposteur. "Je me suis prouvé et j'ai prouvé à tout le monde que je pouvais être à cette place là, c'est juste du kiff ", a-t-il encore expliqué en conférence de presse il y a quelques jours.

Ce déclic est venu d'un soutien psychologique qu'il a mis en place depuis le début de la saison. "Quand j'ai commencé à être bien dans ma vie, je n'avais plus besoin de travailler sur les skis", affirme-t-il. Mais au delà de sa psychologue, c'est sa préparatrice mentale qui lui a déclenché cette envie de victoire. "Je ne m'étais jamais autorisé à gagner, j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur et là elle me dit ça et trois jours après, bim, le déclic a eu lieu dans la tête." Voilà qui prouve une fois de plus qu'au-delà des qualités naturelles que peut avoir un sportif dans sa discipline, la préparation mentale est un élément essentiel dans la réussite de tous les athlètes.