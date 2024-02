"Son cas était extrêmement complexe" : les nouvelles dents de Didier Deschamps lui ont coûté cher

Le sélectionneur de l'équipe de France de football a déboursé une somme astronomique pour régler un sérieux problème de dents.

Depuis la fin de sa carrière de footballeur, Didier Deschamps est devenu un entraîneur réputé et reconnu très rapidement dans la profession, que ce soit pour son passage à la Juventus Turin, l'OM qu'il a de nouveau ramené au sommet de la Ligue 1 et surtout l'équipe de France, avec laquelle il est devenu champion du monde en 2018. Mais être entraîneur, c'est prendre la lumière, c'est être constamment présent lors des conférences de presse face à la caméra, c'est également monter un caractère et une image pour son équipe et cette image, Didier Deschamps avait du mal à la retransmettre à cause d'un problème de dents.

Le sélectionneur de l'équipe de France n'avait pas une dentition parfaite au moment de devenir entraîneur et lors des annonces des listes des joueurs à Clairefontaine ou en plateau télé, quelque chose pouvait déranger le grand public et même - disons-le - provoquer quelques moqueries. Mais tout change en 2019 : quelques mois après le sacre des Bleus à la Coupe du monde en Russie, l'ancien milieu de terrain s'affiche soudain avec une dentition "Colgate" absolument parfaite. Didier Deschamps aura entre-temps fait refaire ses dents. Une pratique courante chez les stars et notamment les stars du football, un certain Cristiano Ronaldo ne peut pas dire le contraire.

Mais combien a pu couter cette intervention ? Cher, très cher selon les différents spécialistes interrogés. Une assistante dentaire interrogée par TF1 il y a quelques années a expliqué que le sélectionneur a certainement eu recours a des facettes "généralement réalisées en céramique pure, un matériau résistant qui remplace l'émail de façon optimale".

Pour réaliser cette opération, plusieurs séances sont théoriquement nécessaires pour que le tout devienne harmonieux. Toujours selon les spécialistes, une telle intervention aurait couté entre 10 000 et 16 000 euros pour Didier Deschamps, une somme qui a pu varier selon le cabinet et le laboratoire de prothèses avec qui le dentiste a travaillé.

Cette somme avancée est sans doute sous-estimée, car pour certains dentistes, la dentition n'a pas pu retrouver autant d'éclat uniquement avec des facettes. "Son cas était extrêmement complexe : nombreuses dents manquantes, gros bruxisme (mouvement répété de friction des dents, qui peut être provoqué par le stress) et perte de dimension verticale", explique l'un d'entre eux.

Selon lui, deux opérations ont donc pu être réalisées. Conserver certaines dents et remplacer par des bridges ou des implants les manquantes, mais également rallonger les dents trop courtes. Cet allongement s'effectue grâce à la fixation de couronnes sur les dents existantes. Dans un cas comme celui de Didier Deschamps, atteint d'un bruxisme sévère, la gencive doit être remodelée car les dents ont tendance à se déplacer en entraînant leur tissu de soutien. L'ensemble de ce processus peut coûter de 25 000 à 40 000 euros, selon les cas et le cabinet.

Enfin la deuxième option sur le cas Didier Deschamps aurait pu consister à "enlever" toutes les dents restantes pour les remplacer par des implants et un "appareil" fixé sur les implants : un bridge complet avec une fausse gencive en résine", détaille le dentiste. L'ensemble pour le même coût que la précédente option.