Star des terrains avec plus de 200 buts, il s'est reconverti dans un style de musique improbable

Ancienne star du football et même sérial buteur, il a choisi d'embrasser une toute nouvelle carrière.

Il y a des reconversions parfois plus étonnantes que d'autre. Révélé au FC Porto au début des années 2010, le Colombien Jackson Martínez s'est rapidement imposé comme l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe. Entre 2012 et 2015, il inscrit plus de 90 buts en trois saisons avec le club du FC Porto, enchaînant les titres et les distinctions individuelles.

Son sens du placement, sa puissance et son efficacité lui ouvrent les portes de l'Atlético de Madrid comme une ancienne gloire de son pays, Radamel Falcao. Malheureusement pour le joueur, il ne percera pas et partira après une petite année au club chinois de Guangzhou Evergrande. Une grave blessure à la cheville va finalement freiner brutalement son ascension et l'oblige à mettre un terme à sa carrière professionnelle en 2020, après un dernier passage au Portugal, à Portimonense.

Mais plutôt que de s'éloigner du public et de tomber dans l'anonymat le plus total, Jackson Martinez choisit une autre scène pour s'exprimer : celle de la musique. Profondément croyant, il se consacre au hip-hop et à la musique chrétienne sous le nom de J-Martinez.

À travers ses textes, l'ancien footballeur partage son parcours, ses épreuves et sa foi, cherchant à inspirer ceux qui doutent. Son album No Temeré remplace la gloire des stades par la profondeur d'un message spirituel qu'il a souhaité faire passer.

Parallèlement, l'ancien buteur s'investit également dans sa fondation, destinée à offrir à des enfants défavorisés de Colombie un accès au sport, à l'éducation et à des valeurs de solidarité. La reconversion de l'ancienne star ne s'est pas limitée à un changement de métier mais est désormais une vraie mission de vie.