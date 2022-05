Munster - Toulouse : dans un match de légende, Toulouse se qualifie en demi-finale... le résumé du match

19:00 - Où s'arrêtera Toulouse ?

Chaque semaine, Toulouse se crée des problèmes... en gagnant des rencontres ! Avec un effectif composé de plusieurs internationaux français, qui ont ferraillé pour obtenir le Grand Chelem, les Rouge et Noir accumulent de plus en plus de fatigue. Auteur du doublé la saison passée (Champions Cup et Brennus), la bande à Ugo Mola ne veut pas sacrifier ses couronnes. Pour l'heure, elle est toujours engagée sur deux tableaux. Et, à ce stade de la saison, c'est déjà un exploit !