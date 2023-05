Mohamed Haouas : condamné à 18 mois de prison ferme pour violences conjugales, sa compagne prend sa défense

En comparution immédiate pour violences conjugales, l'international français a été condamné à 18 mois de prison ferme.

En détention depuis dimanche soir pour des violences conjugales, le pilier international Mohamed Haouas a été condamné ce mardi 30 mai à 18 mois de prison ferme par le tribunal de Montpellier, en comparution immédiate. Accusé d'avoir frappé son épouse en pleine journée devant plusieurs témoins et les caméras de vidéosurveillance dans un centre commercial de Montpellier, le joueur a reconnu les faits lors de son procès.

Récidiviste, Mohamed Haouas n'a pas reçu la clémence de la procureure qui a requis deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis probatoire avec obligation de soins et un stage sur les violences conjugales. En plus la révocation du sursis de 18 mois de février 2022 pour une des deux précédentes affaires de violence, 18 mois de prison ferme ont été requis, avec maintien en détention afin de protéger sa compagne.

Quels sont les faits ?

Selon le rapport, le pilier de Montpellier est arrivé en courant, a fait un croche-pied à sa compagne en la giflant par la suite au niveau du visage avant de la tirer de force vers l'extérieur du centre commercial et de l'emmener de manière violente dans un parking. Une "simple histoire de cigarette" serait à l'origine de l'excès de violence du rugbymen. "Ça fait 10 ans que l'on se connaît. Elle ne fumait pas au départ. Elle voulait travailler, moi je préfère qu'elle ne travaille pas car j'ai un bon salaire, a assuré Haouas lors de son audition ce mardi. Elle a le droit de fumer, elle est libre, je ne lui interdis pas, je ne suis personne pour lui dire. Elle ne m'a pas dit la vérité, c'est ça le problème. J'ai imaginé des choses car elle m'a menti sur la cigarette. J'ai eu peur qu'elle me trompe. J'ai eu des doutes, je me suis fait des films. Je l'ai vu fumer, j'ai été un peu choqué. Quand je l'ai vu rigoler, je me suis pas contrôlé, j'ai pété les plombs et je m'excuse. Elle est partie en courant, j'ai mal agi" a-t-il expliqué.

"Pas d'emprise sur moi" explique sa compagne

Aussi étonnant que cela puisse paraître, sa compagne n'a pas voulu témoigner en défaveur de son conjoint. "Tout le monde est choqué par les actes de Mohamed. J'ai été choquée de le voir se comporter avec moi comme ça alors que d'habitude, c'est de la tendresse de l'amour, a de son côté indiqué sa compagne, qui a souhaité se constituer partie civile et témoigner en faveur du joueur héraultais. Il intervient que sur la cigarette, je suis libre de mes faits et gestes. C'est un tout, il y avait des tensions, j'avais repris le travail. Il y a de multiples tensions. Ses affaires, son transfert, le déménagement, sa reprise du travail… Le contexte de tension est lié à tout cela, la cigarette c'est la face émergée de l'iceberg. Il n'a pas d'emprise sur moi." Interrogée par la procureure, la jeune femme souhaite continuer sa vie avec l'homme. "La poursuite de ma relation avec lui est un déménagement à Clermont (où le joueur s'est engagé pour la saison prochaine, ndlr). C'est la première fois qu'il porte la main sur moi. On est ensemble depuis 2014 et je souhaite vivre avec lui à Clermont."