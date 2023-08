Jonathan Danty : forfait contre les Blacks ! Quelle est sa blessure ?

Jonathan Danty ne jouera pas le match d'ouverture de la Coupe du monde avec le XV de France. Blessé, le trois-quarts centre est d'ores et déjà forfait.

Gros coup dur pour le XV de France ! Les Bleus vont disputer le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby sans Jonathan Danty. Le trois-quarts centre tricolore est contraint de déclarer forfait pour la première rencontre de la compétition, annonce L'Equipe, même si, pour l'heure, Fabien Galthié et son staff ne se sont pas exprimés sur le sujet. Selon les informations du quotidien sportif, le joueur de La Rochelle est blessé aux ischio-jambiers. Exempté du premier match de préparation, il avait ensuite joué les trois autres matchs comme titulaire, dont les deux derniers (Fidji et Australie) en intégralité. Il devrait être remplacé par Yoram Moefana, qui fera donc la paire avec Gaël Fickou au centre de l'attaque tricolore.

biographie de jonathan danty

Jonathan Danty est né le 7 octobre 1992 à Paris. Élevé uniquement par sa mère, Patricia, après le départ de son père, le gamin, qui a une grande soeur, découvre plein de sports dans sa tendre enfance : football, basket, handball, aïkido. Son meilleur ami d'enfance, Jeffrey, pratique le rugby.

Après avoir refusé plusieurs fois, Patricia, qui craint ce sport rugueux, accepte la demande de son fils. Habitant du XVIIIe arrondissement, le Guadeloupéen, à 12 ans, fait une heure de transport pour tamponner sa licence à l'ASPTT Paris. Plus costaud que ses partenaires, il est placé en troisième ligne.

Repéré par le PUC, grand club formateur de la région parisienne, Jonathan Danty continue à progresser et tape à la porte des sélections régionales. Doté de capacités physiques au-dessus de la moyenne, il intègre le Pôle Espoirs au lycée Lakanal. Un choix cornélien est face à lui : jouer talonneur ou centre. Il penche pour le poste de trois-quarts centre.

En 2008, le Stade Français Paris lui fait une place dans son centre de formation. Il reste treize saisons dans le club de la capitale et devient international français, le 6 février 2016, face à l'Italie pour la première journée du Tournoi des Six Nations. Dans le but de donner un nouvel élan à sa carrière, Jonathan Danty fait le choix de quitter son cocon parisien pour rejoindre l'ambitieux club de La Rochelle au terme de la saison 2020-2021.

Originaire de Guadeloupe, natif de la région parisienne, trois-quarts centre, et membre du Stade Français Paris, Jonathan Danty a, pendant de longues années, été contraint de faire avec l'ombre de Mathieu Bastareaud. Pour s'extirper d'une comparaison agaçante, le Rochelais d'adoption a voulu mettre d'autres cordes à son arc. S'il avoue avoir longtemps joué uniquement sur son physique, l'intéressé a beaucoup travaillé sa passe, son jeu sans ballon, ainsi que son jeu au pied ces dernières années dans le but de devenir un joueur plus complet.

Souvent en dilettantisme en début de carrière, l'ex-membre du PUC, depuis son passage à la trentaine, est devenu plus perfectionniste. Sous la houlette de Ronan O'Gara, une référence dans le monde des entraîneurs, il s'inscrit comme un des meilleurs centres du monde. Une explosion au meilleur des moments puisque les Bleus ont perdu, au cours du mandat de Galthié, Virimi Vakatawa, contraint d'arrêter sa carrière pour un souci cardiaque. Plus apparu sous la bannière tricolore depuis novembre 2017, Danty a su saisir sa chance lors de la Coupe d'automne des nations trois ans plus tard. Depuis, il est un rouage essentiel du XV de France.

En club, Jonathan Danty a tout gagné. Il a été champion de France avec le Stade Français Paris (2015) et vainqueur du Challenge européen (2017). Il a remporté deux fois la coupe d'Europe avec le Stade Rochelais (2022 et 2023). Avec le XV de France, il a été un membre important du Grand Chelem lors du Tournoi des Six Nations 2022.

En novembre 2022, le centre est appelé sous la bannière des Bleus malgré le fait que Laura Facini, sa compagne, soit sur le point d'accoucher. Décisif lors du succès face à l'Australie (30-29), par l'intermédiaire d'un grattage salvateur en fin de partie, le concerné se rend illico, après le coup de sifflet final, au chevet de sa femme et voit la naissance de Gabriel Danty, son premier enfant. Alors qu'il pouponne son petit garçon, Jonathan Danty quitte le biberon, une semaine plus tard, pour battre les champions du monde sud-africains à l'Orange Vélodrome (30-26). Son histoire a permis de souder le groupe France.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a tendance à l'appeler par un diminutif : "Jo". Pour ses amis du PUC, Jonathan Danty est "Fatou". Un surnom venu de ses tendances à forcir au moment de reprendre la saison, lui qui ne cache pas être un adepte de la cuisine antillaise.

Il y a quelques années, le trois-quarts centre a décidé de reprendre ses études en parallèle de sa carrière professionnelle. En 2018, il a été diplômé d'une licence management de projet à la Toulouse Business School. Désormais, il poursuit son parcours à Neoma Business School où il suit un master "Manager de l'Immobilier".

Taulier du Stade Rochelais, et bénéficiant du statut de joueur issu de la formation française (JIFF), Jonathan Danty, sous contrat jusqu'en 2027, gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. À cela, il faut ajouter ses collaborations avec des marques à l'instar de Zalando et Oxygear.