Coupe d'Europe de rugby : heure, chaîne TV... Le programme de folie des clubs français

Week-end de Coupe d'Europe pour les clubs français avec un programme assez chargé.

Avant dernière journée de la Coupe d'Europe de rugby ce week-end avec des matchs très importants pour les clubs français. Toulouse et Bordeaux Bègles sont ceux qui ont la meilleure situation avec deux victoires bonifiées en deux matchs. Avec dix points au compteur, les deux clubs s'avancent en favoris pour terminer en tête de leurs poules respectives et aborder les phases finales avec le plein de confiance. Mais attention toutefois à l'excès car Bordeaux reçoit les Saracens, triple champion d'Europe avant de se déplacer en Afrique du Sud pour la dernière journée. De son côté, Toulouse aura également deux matchs périlleux en Ulster avant de recevoir Bath.

La Rochelle, Toulon, le Stade français et le Racing 92 n'ont pas le droit à l'erreur

Et ça en fait du monde ! Les quatre formations ont réalisé une entame de Coupe d'Europe catastrophique avec zéro victoire en deux matchs. La Rochelle, double champion d'Europe en titre est au bord de l'élimination et devra batailler face à Leicester et Sale, deux adversaires qui semblent toutefois à la portée des Rochelais. Pour Toulon, même si le Munster n'est plus la grande province d'il y a quelques années, il faudra relever la tête à Mayol avant d'espérer un exploit sur la pelouse de Glasgow lors de la dernière journée. Pour le Stade français et le Racing, même combat. Les Ciel et Blanc devront d'abord réaliser un match parfait à Bath avant de faire le plein contre Cardiff pour espérer une qualification. Enfin, les Parisiens du Stade français se déplace au Leinster avant de recevoir les Stormers, une situation bien délicate pour le 3e du Top 14.

Lyon et Bayonne pour un exploit ?

À la traine en Top 14 même si Bayonne relève la tête depuis quelques semaines, les deux clubs peuvent espérer une qualification en cas de victoire ce week-end. Le LOU, deuxième de leur poule avec 7 points, affronte le Connacht avant de se déplacer chez le triple champion d'Europe anglais des Saracens. Pour Bayonne, la situation est plus délicate, mais en cas de performance chez le leader du championnat anglais, Northampton, les Basques pourraient jouer un seizième de finale face à Exeter lors de la dernière journée.