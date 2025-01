Bordeaux Bègles - Sharks : un forfait important dans un match décisif pour l'UBB

En accueillant une équipe de Sharks largement remaniée, l'Union Bordeaux-Bègles, déjà qualifiée pour les huitièmes, aura l'occasion ce dimanche de consolider définitivement la première place de poule A de la Champions Cup.

Avec 3 victoires agrémentés d'autant de bonus offensifs et un goal average général supérieur à celui des Haut-Garonnais, les hommes de Yannick Bru tiennent la corde pour finir premiers de la Poule A devant le Stade Toulousain. Mais le mano à mano va durer jusuq'au bout cet-après midi à distance entre Chaban Delmas et l'Ernest Wallon. L'UBB devra finir le travail face aux Sud-Africains de Sharks et aucun membre de l'UBB ne souhaite prendre cette rencontre à la légère. L'entraîneur de l'attaque girondine, Noël McNamara a d'ailleurs souligné cette semaine l'importance de finir premiers du groupe " C'est un avantage énorme et c'est une opportunité. On a déjà eu un quart à la maison la saison passée et on en a un mauvais souvenir. On a fait notre apprentissage. Comme je dis souvent, ça doit être un changement perpétuel de son comportement. C'est important pour nous. Sur les trois premiers matchs de la poule, on s'est donné l'opportunité pour terminer premier de notre poule ".

McNamara connait sans doute mieux que personne la formation des Sharks, puisque il a aussi coaché le secteur offensif du club entre 2021 et 2023. La défaite de la franchise sud-africaine face à Toulouse samedi dernier (8-20) a montré néanmoins une certaine solidité dans les mêlées et dans les duels des hommes de John Plumtree. Malgré un groupe remanié, McNamara a insisté sur le potentiel adverse et sur la qualité des joueurs qui seront présents cet après midi à Bordeaux " On sait qu'il faut que l'on se prépare bien pour le défi face aux Sharks. On a vu le groupe annoncé par les Sharks et il y a de nombreux joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, comme Ox Nche, Bongi Mbonambi, Siya Kolisi, Grant Williams, Jayden Hendriksen, Lukhanyo Am. On comprend bien que ça sera un gros défi pour nous dimanche."

Cazeaux sur la touche, Bielle-Biarrey au repos

Mais Bordeaux Bègles a toujours montré beaucoup d'envie et de volonté dans les matches de Coupe d'Europe cette saison ce qui n'était pas le cas avant. Le succès autoritaire face à Exeter Chiefs (69-17, à l'extérieur) a impressionné beaucoup le staff bordelais, son public et ses adversaires. Malgré des absences notables ce dimanche, comme celle de Bielle-Biarrey (repos) ou du deuxième ligne Cyril Cazeaux, touché au mollet qui s'ajoutent à celles de Romain Buros (entorse à la cheville), les Girondins ont largement les moyens d'assurer les 5 points cet après midi devant leur public. Certes, le secteur de la ligne deuxième bordelaise est déjà handicapé par les blessures d'Adam Coleman (mollet) et Pierre Bochaton (dos) mais la qualité de l'effectif de l'UBB avec des éléments aussi forts que Guido Petti, Alexandre Ricard et Jacques Nguimbous ainsi que le retour éventuel de Sipili Falatea au poste de pilier devrait offrir quelques gages de sécurité aux leaders de Top 14.

Outre le désir de conforter la place de leader, les partenaires de Damien Penaud auront à cœur de s'imposer face à une équipe de Sharks qui les a battus lors des deux précédentes confrontations en Champions Cup, le 16 décembre 2022 (16-22) à domicile puis le 14 janvier 2023 à Durban (3-32)

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Bordeaux-Bègles et Sharks qui sera dirigée par le jeune arbitre Christoph Ridley (31 ans) aura lieu ce dimanche à 14h00 au stade de Chaban Delmas.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Bordeaux Bègles - Sharks ?

Cette rencontre de la quatrième journée de la Champions Cup 2024/2025 sera diffusée sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing, 14. Penaud, 13. Depoortère, 12. Moefana, 11. Uberti, 10. Jalibert, 9. Lucu, 8. Tatafu, 7. Matiu, 6. Swinton, 5. Ricard, 4. Petti, 3. Tameifuna, 2. Sa, 1. Boniface.



Le XV de départ de Sharks : 15. Kunene ; 14. Penxe, 13. Hooker, 12. Venter, 11. Williams ; 10. Nyakane, 9. Ja. Hendrikse ; 7. M.Tshituka, 8. Kolisi (cap), 6. Buthelezi ; 5. Jenkins, 4. Rahl ; 3. Koch, 2. Mbonambi, 1. Nche.

Les différentes côtes

Malgré une qualification en huitièmes acquise, Bordeaux-Bègles reste largement favori pour cette rencontre de la 4ème journée de la Champions Cup face aux Sharks.



