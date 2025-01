Champions Cup 2025 : affiches des huitièmes de finale et les dates

Fin de la phase de poules de la Champions Cup, découvrez toutes les affiches des huitièmes de finale.

C'est la fin de la phase de poules de la Champions Cup et le bilan est plutôt positif pour les clubs français avec seulement le Stade Français et le Racing 92 qui sont éliminés et qui ne verront pas la phase finale. En revanche petite mauvaise nouvelle également, Toulouse, Bordeaux, Toulon, La Rochelle sont dans la même partie de tableau et pourraient s'affronter très rapidement.

Au total, ce sont 24 clubs qui étaient engagés et répartis dans quatre poules de six. 16 équipes visaient les huitièmes de finale en l'occurrence les quatre mieux classées de chaque poule. Chaque équipe cinquième de son groupe est reversée en huitièmes de finale de Challenge Cup et les sixièmes sont éliminées. Détail important, deux équipes d'une même ligue ne peuvent pas s'affronter. Par exemple, l'Union Bordeaux Bègles placée dans la poule A ne peut pas affronter le Stade Toulousain.

Le classement complet à l'issue de la phase de poules

1. UBB (20 points, + 141)

2. Leinster (18 points, + 59)

3. Northampton (16 points, + 31)

4. Toulon (13 points, – 3)

5. Toulouse (19 points, + 163)

6. Castres (14 points, + 19)

7. Glasgow (12 points, + 11)

8. La Rochelle (11 points, + 23)

9. Munster (12 points, + 27)

10. Leicester (11 points, – 15)

11. Trévise (11 points, – 26)

12. Sale (10 points, – 11)

13. Saracens (11 points, + 20)

14. Clermont (10 points, + 8)

15. Harlequins (9 points, + 31)

16. Ulster (5 points, – 61)

Toutes les affiches des huitièmes de finale

UBB (1) – Ulster (16)

La Rochelle (8) – Munster (9)

Toulouse (5) – Sale (12)

Toulon (4) – Saracens (13)

Leinster (2) – Harlequins (15)

Glasgow (7) – Leicester (10)

Castres (6) – Trévise (11)

Castres (6) – Trévise (11)
Northampton (3) – Clermont (14)

Les affiches potentielles des quarts de finale

Quart de finale 1 : UBB (1) ou Ulster (16) – La Rochelle (8) ou Munster (9)

Quart de finale 2 : Toulouse (5) ou Sale (12) – Toulon (4) ou Saracens (13)

Quart de finale 3 : Leinster (2) ou Harlequins (15) – Glasgow (7) ou Leicester (10)

Quart de finale 4 : Castres (6) ou Trévise (11) – Northampton (3) ou Clermont (14)

Calendrier

Huitièmes de finale : 4/5/6 avril 2025

Quarts de finale : 11/12/13 avril 2025

Demi-finales : 2/3/4 mai 2025

Finale de la Champions Cup : 24 mai 2025, au Principality Stadium à Cardiff

Les 16 clubs seront classés par ordre décroissant, d'abord en fonction de leur position dans leur poule, puis en fonction du nombre de points qu'ils auront accumulés, afin d'établir un classement général de 1 à 16. Les vainqueurs de poules seront classés de 1 à 4, les deuxièmes de poules seront classés de 5 à 8 et ainsi de suite.