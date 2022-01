DIRECT. Nadal - Medvedev : suivez la finale de l'Open d'Australie en live

Oh lala quel jeu compliqué pour Nadal. L'Espagnol a réalisé deux doubles fautes consécutives en entame de mise en jeu. Il n'en fallait pas plus pour Medvedev qui prend pour la deuxième fois d'affilés le service de Rafael Nadal.

Le Russe confirme son break sur sa mise en jeu dans ce premier set de Nadal - Medvedev. De nouveau, ce dernier a très bien servi malgré une qualité de relance plus conséquente du côté de l'ancien numéro 1 mondial.

Ça pendait au nez de Rafael Nadal depuis le début de cette finale de l'Open d'Australie. Le Russe a finit par breaker suite à un récital. Daniil Medvedev est très sérieux dans ce match et déroule son tennis. Très grande variété de jeu qui gêne le Majorquin.

Daniil Medvedev se rassure directement sur son premier jeu de service. Le Russe a très bien servi et à poussé l'Espagnol à la faute. Il revient d'emblée dans cette finale de l'Open d'Australie. Premier ace pour conclure son jeu.

La pression monte dans ce Nadal - Medvedev. Les deux finalistes de l'Open d'Australie 2022 sont sur la Rod Laver Arena et vont commencer leur échauffement.

Ce Nadal - Medvedev va bientôt débuter. Les deux joueurs s'apprêtent à sortir des couloirs de la Rod Laver Arena et à pénétrer sur le court central afin de débuter leur échauffement.

Depuis le début de l'Open d'Australie, les deux hommes ont été intraitables sur leurs jeux de service. Rafael Nadal a remporté 95% de ses mises en jeu contre 94% pour Daniil Medvedev. Mais ce sont aussi eux qui ont le mieux répondu aux services de leurs adversaires. Le Russe a inscrit 148 points sur les retours de premier service alors que l'Espagnol en est à 108 sur les second.

Là encore l'histoire est en marche avant cette finale de l'Open d'Australie Nadal - Medvedev. En effet, le second peut devenir le premier joueur de l'ère Open a remporté deux tournois du Grand Chelem d'affilés après avoir gagné le premier de sa carrière à l'US Open l'année dernière.

09:07 - Des confrontations directes qui penchent en faveur de l'Espagnol

C'est le cinquième Nadal - Medvedev de l'ère ATP. Et la balance penche largement du côté de l'Espagnol qui a remporté trois de ces quatre confrontations précédentes. D'autant plus qu'elles ont toutes eu lieu sur des surfaces dures. Leur seul face-à-face en Grand Chelem a eu lieu à l'US Open en 2019. Au terme d'un très long match de tennis, le Matador s'était imposé en cinq sets et en 4h54 (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4).