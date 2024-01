Open d'Australie 2024 : Gasquet face à Alcaraz, un tirage au sort délicat pour les Français

Le tirage au sort de l'Open d'Australie a été particulièrement difficile pour les Français.

À quelques jours du début de cet Open d'Australie, le tirage au sort du premier Grand Chelem de l'année a été effectué ce jeudi matin. Pour peut être sa dernière année sur le circuit et alors qu'il a été éjecté du top 100, Richard Gasquet aura la lourde tâche d'affronter l'Espagnol Carlos Alcaraz dès le premier tour.

Du côté des autres français, le nouveau n°1 tricolore Adrian Mannarino qui a intégré le top 20 à 35 ans, se mesurera d'entrée à un autre trentenaire, le Suisse Stan Wawrinka. Ugo Humbert, juste derrière lui au classement mondial (21e), sera lui opposé à un joueur issu des qualifications. Arthur Fils (35e) et Luca Van Assche (87e) débuteront respectivement contre le Tchèque Jiry Vesely, ex-35e mondial et un invité australien, James Duckworth. Gaël Monfils (75e), potentiellement sur la route de Djokovic au troisième tour, est lui opposé à l'Allemand Yannick Hanfmann (49e). Pour le reste, il faudra réaliser des exploits face à des têtes de série avec Lestienne - Davidovich Fokina, Barrère - Paul et Bonzi - Musetti

Chez les femmes, Caroline Garcia hérite d'un premier tour compliqué avec la Japonaise Naomi Osaka, de retour sur le circuit depuis quelques semaines après sa maternité, elle qui a remporté à deux reprises l'Open d'Australie. Varvara Gracheva (39e) aura un premier tour à sa portée contre Yanina Wickmayer (68e), Clara Burel (52e) sera opposée à la Serbe Aleksandra Krunic (690e) avant de défier Jessica Pegula (5e), comme pour Alizé Cornet qui, en cas de victoire contre une qualifiée, pourrait affronter Magda Linette, tête de série n°20. Diane Parry et Océane Dodin seront respectivement opposées aux Chinoises têtes de série Xinyu Wang (n°30) et Lin Zhu (n°29).

Djokovic épargné, Tsitsipas dans le dur ?

Djokovic débutera en douceur face à un joueur issu des qualifications, comme le Russe Medvedev dans l'autre moitié de tableau. L'Italien Jannik Sinner aura un premier tour délicat de son côté face au Néerlandais Botic van de Zandschulp (59e). Le finaliste sortant, le n°7 mondial Stefanos Tsitsipas, n'a pas non été gâté par le tirage au sort puisque le Grec a hérité du puissant Italien Matteo Berrettin et pourrait retrouver Djokovic en quarts en finale.