Arthur Cazaux s'écroule sur le court à Miami, la vidéo impressionnante

Le Français, révélation de la saison après son parcours à l'Open d'Australie, s'est écroulé sur le court.

Une image qu'on aime pas du tout voir. Engagé dans les qualifications du Masters 1000 de Miami dans la nuit de lundi à mardi, le Français Arthur Cazaux, révélation du début de saison chez les Français avec son huitième de finale à l'Open d'Australie, s'est écroulé sur le court alors qu'il était opposé à son compatriote Harold Mayot.

Alors qu'il menait 4-6, 7-5, 2-1, le joueur de 21 ans, 74e mondial est tombé juste avant le retour de service alors que le match durait depuis plus de deux heures dans des conditions météorologiques éprouvantes (la température était supérieure à 30°C). Sur son compte X, Harold Mayot a indiqué que "cela faisait plusieurs jeux qu'il ne se sentait pas bien et qu'il commençait à cramper". "Je ne l'ai pas vu tomber et j'ai cru qu'il s'était allongé car il avait une crampe. Quand j'ai compris que c'était sérieux je suis tout de suite allé auprès de lui et j'étais très inquiet", a-t-il epliqué.