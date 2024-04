DIRECT. Tournoi de Barcelone : Nadal affronte Cobolli pour son grand retour, suivez le match

Le match de Rafael Nadal contre Flavio Cobolli se jouera dès la fin de la rencontre entre Andey Rublev et Nakashima. L'américain mène un set à zéro alors que la deuxième manche se dispute au tiebreak

16:11 - Le grand retour de Nadal

Vainqueur douze fois à Barcelone, Rafael Nadal revient après plus de quatre mois d'absence. Il n'a plus joué sur terre battue depuis près de deux ans et son sacre à Roland-Garros en 2022.